Có VNeID mức 2, người dân có thể được miễn, giảm những khoản phí nào?

(GLO)- Từ ngày 15-8-2026, chính sách khuyến khích phát triển công dân số bắt đầu được triển khai, trong đó có các ưu đãi về phí, lệ phí dành cho công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số, người dân không chỉ cần có tài khoản VNeID mức độ 2 mà còn phải hoàn thành việc tích hợp các thông tin, giấy tờ theo yêu cầu và thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức được quy định mới được hưởng chính sách ưu đãi.

Miễn một số lệ phí khi làm thủ tục trực tuyến

Một trong những chính sách đáng chú ý là miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đối với công dân đáp ứng điều kiện về tích hợp dữ liệu trên VNeID và thực hiện trực tuyến các thủ tục thuộc diện được hưởng ưu đãi.

Bên cạnh đó, công dân đủ điều kiện cũng được miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước khi thực hiện thủ tục thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Điểm chung của các chính sách này là việc miễn lệ phí không áp dụng tự động chỉ vì người dân đã có VNeID mức độ 2. Người dân phải hoàn thành các yêu cầu về tích hợp dữ liệu và thực hiện đúng phương thức, thủ tục theo quy định.

Giảm lệ phí trước bạ nhà, đất và phương tiện

Một ưu đãi đáng chú ý khác là chính sách giảm lệ phí trước bạ.

Theo quy định, công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử, đồng thời đáp ứng các điều kiện về dữ liệu được tích hợp trên VNeID, sẽ được giảm lệ phí trước bạ đối với một số tài sản.

Cụ thể:

Nhà, đất nhận chuyển nhượng: giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

giảm mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Ô tô: giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu.

giảm mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu. Xe mô tô: giảm 100% mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu.

Chính sách giảm lệ phí trước bạ được giới hạn theo quy định, trong đó mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ và chỉ áp dụng theo tần suất được quy định đối với từng trường hợp.

Không phải tất cả khoản phí đang được đề xuất đều đã được áp dụng

Ngoài những chính sách được quy định trong Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí để triển khai nghị quyết này. Hồ sơ dự thảo và bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý vẫn đang được Bộ Tài chính công khai.

Do đó, người dân cần phân biệt rõ chính sách đã được quy định với nội dung đang được Bộ Tài chính đề xuất, hoàn thiện. Những khoản phí, lệ phí mới chỉ nằm trong dự thảo chưa thể xem là chính sách đã chính thức có hiệu lực.

Cần làm gì để được hưởng ưu đãi?

Để có cơ sở được hưởng chính sách, người dân nên kiểm tra tài khoản VNeID mức độ 2 và hoàn thiện các thông tin, giấy tờ được yêu cầu. Nghị quyết đặt trọng tâm vào việc tích hợp, kết nối dữ liệu để người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số thuận tiện hơn.

Đặc biệt, khi thực hiện từng thủ tục, người dân cần kiểm tra điều kiện áp dụng, phương thức thực hiện và mức ưu đãi cụ thể tại thời điểm nộp hồ sơ, thay vì hiểu rằng cứ có VNeID mức độ 2 là mặc nhiên được miễn hoặc giảm mọi khoản phí, lệ phí.

Chính sách này nhằm tạo thêm động lực để người dân sử dụng định danh điện tử, tích hợp dữ liệu cá nhân và chuyển mạnh sang thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.