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Cao tốc Quảng Ngãi - Nha Trang ngày đầu thu phí: Nhiều tài xế đến trạm mới biết

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NHÃ UYÊN (theo TTO, Cục đường bộ Việt Nam, Báo Xây dựng)

(GLO)- Từ 14 giờ ngày 14-8, 5 đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Nha Trang chính thức thu phí điện tử không dừng. Trong ngày đầu vận hành, một số tài xế đến trạm mới biết phải trả phí, có xe chưa dán thẻ ETC hoặc tài khoản không đủ tiền.

Theo đó, 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 chính thức tổ chức thu phí sử dụng đường bộ trong chiều nay gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

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Hệ thống thu phí tự động không dừng cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: Báo Xây dựng

Trong những giờ đầu triển khai cho thấy hoạt động tại các trạm nhìn chung ổn định, phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, chưa xảy ra ùn tắc đáng kể. Tuy nhiên, một số tình huống phát sinh liên quan đến điều kiện thanh toán phí.

Cụ thể, có tài xế chưa biết tuyến cao tốc đã chuyển sang thu phí nên tỏ ra lúng túng khi đến trạm. Một số phương tiện chưa dán thẻ ETC hoặc tài khoản không đủ tiền để thanh toán. Nhân viên tại trạm phải hướng dẫn tài xế xử lý để tiếp tục hành trình.

Trước khi chính thức vận hành, Cục Đường bộ Việt Nam đã khuyến cáo chủ phương tiện kiểm tra việc dán thẻ ETC, tình trạng hoạt động của tài khoản và bảo đảm đủ tiền thanh toán trước khi đi vào các tuyến cao tốc.

Đối với phương tiện chưa dán thẻ hoặc tài khoản chưa đủ điều kiện sử dụng dịch vụ, chủ phương tiện cần đăng ký, kích hoạt và nạp tiền trước khi lưu thông.

Việc thu phí được thực hiện hoàn toàn theo hình thức điện tử không dừng. Hệ thống thiết bị, đường truyền, nhận diện phương tiện và các điều kiện kỹ thuật đã được kiểm tra, vận hành thử trước thời điểm chính thức thu phí.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, mức phí được xác định theo nhóm phương tiện và quãng đường thực tế lưu thông. Trong đó, mức thu đối với xe nhóm 1 là 900 đồng/km, nhóm 2 là 1.200 đồng/km, nhóm 3 là 1.800 đồng/km, nhóm 4 là 3.600 đồng/km và nhóm 5 là 4.600 đồng/km.

Việc đồng loạt đưa 5 dự án vào thu phí cũng hình thành hệ thống thu phí liên tục trên gần 395 km cao tốc từ Quảng Ngãi đến Nha Trang. Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị người tham gia giao thông chủ động kiểm tra phương tiện, tài khoản thanh toán và chấp hành hệ thống báo hiệu, hướng dẫn của đơn vị vận hành để tránh phát sinh sự cố khi qua trạm.

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