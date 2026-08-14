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Thực tập phương án chữa cháy ở rạp chiếu phim Touch Cinema

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Sáng 14-8, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 8 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại rạp chiếu phim Touch Cinema (phường Pleiku).

Tham gia vào buổi thực tập có 20 cán bộ, chiến sĩ của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 8, cùng 20 người làm việc tại rạp chiếu phim Touch Cinema.

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40 cán bộ, chiến sĩ Công an cùng nhân viên của Touch Cinema tham gia buổi thực tập. Ảnh: Văn Ngọc

Theo tình huống giả định, do sự cố hệ thống điện, khu vực phòng kỹ thuật thuộc phòng chiếu phim số 4 đã xảy ra cháy. Sau đó, đám cháy nhanh chóng phát triển và cháy lan ra khu vực ghế ngồi dành cho khán giả.

Thời điểm xảy ra cháy, phòng chiếu phim đang có khoảng 100 người xem. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng phát tín hiệu báo động, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ khách thoát nạn theo các lối thoát hiểm. Đồng thời, di chuyển tài sản, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy và báo tin cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 8 lập tức điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe CNCH cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai các hoạt động chữa cháy và CNCH.

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Các lực lượng tham gia buổi thực tập đã dập tắt đám cháy giả định ở phòng chiếu phim. Ảnh: Văn Ngọc

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng xác định vị trí đám cháy, vị trí, số lượng người bị nạn; triển khai tìm kiếm, cứu 2 nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn; đồng thời phun nước làm mát, ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy.

Buổi thực tập nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng trong công tác PCCC và CNCH, khả năng xử lý tình huống tai nạn, sự cố cháy nổ của lực lượng PCCC cơ sở.

Đồng thời, kiểm tra khả năng phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, góp phần chủ động xử lý hiệu quả các sự cố ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, nhất là tại các cơ sở tập trung đông người.

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