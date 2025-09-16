Gia Lai: 150 cựu chiến binh được tặng vé xem phim “Mưa đỏ”

(GLO)- Tối 16-9, tại rạp chiếu phim Touch Cinema (212 Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), 150 cựu chiến binh trên địa bàn phường Pleiku và các phường lân cận đã được tặng vé vào xem miễn phí bộ phim “Mưa đỏ”.

Các cựu chiến binh đến rạp Touch Cinema xem phim "Mưa đỏ" tối 16-9. Ảnh: Nguyễn Đức Trương Phước

Hoạt động ý nghĩa này do chị Bùi Thị Thanh Mỹ-Giám đốc rạp chiếu phim Touch Cinema và anh Nguyễn Đức Trương Phước-Trưởng nhóm cộng đồng Pleikute khởi xướng, tài trợ nhằm tri ân những người đã hy sinh máu xương cho độc lập-tự do của Tổ quốc.

Các cựu chiến binh đều bày tỏ niềm xúc động sau khi xem bộ phim cũng như sự cảm kích trước tình cảm mà thế hệ trẻ dành cho. Được biết, ngày 22-9 tới đây, chương trình sẽ tiếp tục tặng 150 vé xem phim “Mưa đỏ” cho các cựu chiến binh trên địa bàn.

Ảnh: Nguyễn Đức Trương Phước

“Mưa đỏ” là phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (28/6/1972-16/9/1972) của quân và dân ta. Đến thời điểm hiện tại, doanh thu của bộ phim đã vượt mốc 650 tỷ đồng sau gần 1 tháng ra mắt, khẳng định sức hút lớn của dòng phim chiến tranh cách mạng.