"Tử chiến trên không" áp đảo phòng vé sau khi “Mưa đỏ” rời rạp

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Nhân Dân, Lao Động)

(GLO)- Sau khi “Mưa đỏ” rời rạp với kỷ lục doanh thu 710 tỷ đồng, “Tử chiến trên không” tiến vào áp đảo phòng vé, thu hút đông đảo khán giả trong nước.

Theo số liệu thống kê tính đến ngày 30-9, “Tử chiến trên không” đã đạt doanh thu hơn 171 tỉ đồng. Với thành tích này, bộ phim khẳng định sức hút ổn định, trở thành lựa chọn hàng đầu của khán giả trong nước thời điểm hiện tại.

image-39.jpg
“Tử chiến trên không” đã đạt doanh thu hơn 171 tỉ đồng. Ảnh nguồn Báo Nhân Dân

Tác phẩm do Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp Galaxy Studio sản xuất, đạo diễn Hàm Trần thực hiện. Nội dung phim xoay quanh cuộc tấn công của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa đóng) cầm đầu, cùng đồng bọn gồm Tí (Võ Điền Gia Huy), Sửu (Bảo Định), Dần (Ray Nguyễn). Để cướp một máy bay dân dụng, chúng khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn nhằm tẩu thoát ra nước ngoài. Một tổ bay gần 10 người-gồm hai tiếp viên (Kaity Nguyễn và Trâm Anh đóng)-phải chống cự nhóm tội phạm, đảm bảo an toàn cho hành khách suốt chuyến bay.

Phim tái hiện xuất sắc dựa trên một sự việc có thật về vụ cướp máy bay năm 1978 ở Đà Nẵng. “Tử chiến trên không”đưa khán giả trở lại thời điểm Việt Nam vừa thống nhất, hãng hàng không còn hết sức sơ khai và non trẻ, nhưng vẫn phải chịu những nguy cơ từ các lực lượng thù địch, phá hoại… Chuyến bay … đón những vị khách, mà toàn bộ tổ bay đều không ngờ rằng trong số họ là những kẻ cướp máy bay chuyên nghiệp, hết sức máu lạnh và tàn độc.

Bối cảnh phim diễn ra trong vỏn vẹn một khoang máy bay và buồng lái, cho thấy bầu không khí chật chội, căng thẳng và nghẹt thở. Cuộc đấu trí, đấu lực giữa các thành viên đoàn bay, cùng với những người lính thuộc lực lượng an ninh diễn ra vô cùng căng thẳng.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an chia sẻ, đã hơn 30 năm, Điện ảnh Công an nhân dân chưa có tác phẩm ra rạp, đây là tác phẩm ý nghĩa với nòng cốt là lực lượng an ninh dựa trên những vụ án có thật, trên tư liệu hồ sơ lưu trữ. Đây là một vụ án có thật, từ sau khi đất nước thống nhất, do những người là tiền thân của lực lượng an ninh hàng không hiện nay trấn áp. Điện ảnh chỉ tái hiện được một phần sự việc, thực tế còn khốc liệt hơn nhiều. Tác phẩm là một sự tri ân đối với những người đi trước của lực lượng an ninh, và cũng là một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

