“Mưa đỏ” đại diện Việt Nam tham dự sơ tuyển tại Oscar

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Nhân Dân, VnExpress, Gia Đình và Xã hội)

(GLO)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3479/QĐ-BVHTTDL về việc gửi bộ phim truyện “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế-Oscar lần thứ 98 .

Theo Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Điện ảnh Quân đội nhân dân sẽ phối hợp với Cục Điện ảnh để hoàn thiện hồ sơ, gửi các bản phim kèm phụ đề tiếng Anh tới Ban Tổ chức Oscar trước thời hạn quy định.

image-29.jpg
Cảnh trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: Galaxy Studio

Trong hơn ba thập kỷ qua, nhiều bộ phim Việt từng được gửi tham dự hạng mục Phim truyện quốc tế tại Oscar, như “Mùi đu đủ xanh” (1993), “Áo lụa Hà Đông” (2006), “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (2016), “Hai Phượng” (2019)… Dù chưa giành giải, song những lần góp mặt đều là dấu mốc quan trọng, giúp phim Việt được biết đến nhiều hơn trên trường quốc tế.

Ngày 28-9, phim "Mưa đỏ" chính thức khép lại hành trình 39 ngày công chiếu tại rạp. Đến ngày 28-9, Mưa đỏ đạt doanh thu 710 tỷ đồng, có 8,1 triệu lượt khán giả, trở thành phim thu hút nhiều người xem nhất lịch sử phòng vé Việt.

Nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ: "Thời điểm này "Mưa đỏ" rời rạp là trọn vẹn. Không phải chúng tôi quyết định rời rạp đột ngột mà trước đó chúng tôi có kế hoạch chiếu phim trong tháng 9 đúng sự kiện A80 rồi dừng để chiếu phim trên các nền tảng khác vào tháng 10 nhằm phục vụ bộ đội và nhân dân. Các quân khu và quân binh chủng cũng có nhu cầu xem phim mà không thể ra rạp xem cả đơn vị được. Đó là nhiệm vụ cần ưu tiên nên kế hoạch ban đầu là "Mưa đỏ" sẽ rời rạp vào cuối tháng 9 và đã đến lúc phải thực hiện nhiệm vụ đó".

Lấy bối cảnh cuộc chiến giữ Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm lịch sử, “Mưa đỏ” tái hiện chân thực, xúc động những trang sử bi tráng của dân tộc, tôn vinh tinh thần quả cảm, sự hy sinh của người lính. Bộ phim gây ấn tượng bởi lối kể chuyện đậm tính nhân văn, hình ảnh được đầu tư công phu, âm nhạc giàu cảm xúc, cùng diễn xuất thuyết phục của dàn diễn viên.

