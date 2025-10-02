Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

(GLO)- Âm nhạc yêu nước đang nổi lên như một làn sóng mới trong giới trẻ với hàng loạt ca khúc mới ra mắt được đón nhận nồng nhiệt. Lời ca, tiếng hát ngày càng khẳng định sức mạnh trong việc khơi gợi cảm xúc, niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong giới trẻ nếu biết cách sáng tạo, đổi mới.

Mới đây, ca sĩ Đức Phúc đã giành chiến thắng đầy thuyết phục tại Intervision 2025 với ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương”. Đây là giải thưởng quốc tế danh giá đối với âm nhạc Việt Nam sau 44 năm kể từ khi NSƯT Ái Vân đạt được hạng mục cao nhất tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế Sopot. “Phù Đổng Thiên Vương” đã mang đến cho bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước Việt Nam giàu truyền thống văn hóa. Nhiều chuyên gia đánh giá, tiết mục của Đức Phúc đã chạm đến trái tim đông đảo khán giả bởi sự giao hòa giữa âm nhạc hiện đại và tinh thần văn hóa Việt.

Đức Phúc hạnh phúc trong cuộc thi Intervision 2025 tổ chức tại Nga. Ảnh: Nguồn Báo Lao Động

Trong khoảng vài năm trở lại đây, âm nhạc yêu nước ngày càng khẳng định được chỗ đứng trong lòng giới trẻ bởi sự mới mẻ, trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đậm giá trị nhân văn. Ra mắt hơn 1 tháng, tính đến ngày 27-9, MV ca nhạc “Nỗi đau giữa hòa bình” của nữ ca sĩ Hòa Minzy đã đạt được hơn 24 triệu lượt xem. Trước đó, chỉ sau 24 giờ ra mắt, MV đã đạt được những thành tích đáng nể khi đạt 1 triệu lượt xem chỉ sau 21 giờ phát hành, hiện cán mốc hơn 1,3 triệu views; Top 4 YouTube Trending tại Việt Nam; Top 5 Music Video Trending tại Việt Nam; Top 18 Music Video Trending toàn cầu; Top 27 YouTube Trending tại Nhật Bản; Top 27 YouTube Trending tại Hàn Quốc; Top 50 YouTube Trending tại Đức; Top 44 video có tốc độ tăng trưởng lượt xem cao nhất thế giới trong 24 giờ.

Diễn viên, nhạc sĩ Nguyễn Hùng trình bày ca khúc "Còn gì đẹp hơn" tại buổi ra mắt phim "Mưa đỏ". Ảnh internet

Khai thác đề tài liên quan đến chiến tranh, Hòa Minzy đã chiếm trọn cảm tình của khán giả khi nhắc đến những hy sinh thầm lặng của hậu phương. Họ là những người mẹ, người vợ mòn mỏi mong chờ ngày hòa bình để được gặp lại chồng, con. Thế nhưng, sự khắc nghiệt của chiến tranh đã khiến sự chờ đợi ấy luôn đau đáu, trở thành nỗi đau không thể cất thành lời. Bên cạnh ca từ đầy ý nghĩa thì diễn xuất của ca sĩ Hòa Minzy cũng là điều khiến MV nhận được “cơn mưa” lời khen từ khán giả. Nhiều khán giả bày tỏ không thể cầm được nước mắt khi xem và nghe ca khúc này. Ngoài ra, MV “ăn khách” cũng nhờ sự thông minh của nữ ca sĩ khi chọn ra mắt vào thời điểm cả nước đang hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, và bộ phim “Mưa đỏ” cũng vừa ra rạp.

Cũng ra mắt vào dịp đại lễ, dù là ca khúc không mới song ca sĩ Tùng Dương đã thể hiện rất xuất sắc không chỉ bằng giọng hát đầy tài năng mà cả bằng diễn xuất trong MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Đến hiện tại, ca khúc này với màn thể hiện của Divo Tùng Dương đã nhận về hơn 6,5 triệu lượt xem trên Youtube.

Không dừng lại ở những tên tuổi lớn, năm nay, âm nhạc cách mạng còn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều sáng tác mới mẻ. Ca khúc “Còn gì đẹp hơn” của Nguyễn Hùng-chàng trai trẻ đến từ xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), cũng gây tiếng vang lớn. Anh không chỉ sáng tác mà còn góp mặt trong bộ phim “Mưa đỏ”, trở thành hiện tượng được giới trẻ yêu mến.

MV Bắc Bling được ví von như màn “flex” (khoe) đầy tự hào của người dân Bắc Ninh về mảnh đất Kinh Bắc giàu bản sắc văn hóa truyền thống. Ảnh: Nguồn Báo Lao Động

Có thể thấy, các sản phẩm âm nhạc dành cho giới trẻ ngày nay đã thoát khỏi lối mòn của ca từ hời hợt, giai điệu sáo rỗng. Thay vào đó là những tác phẩm chỉn chu, vừa thỏa mãn nhu cầu giải trí, vừa truyền tải giá trị nhân văn. Tháng 7-2025, MV đậm sắc màu văn hóa, du lịch “Bắc Bling” của ca sĩ Hòa Minzy cũng được người yêu âm nhạc từ già đến trẻ đón nhận nhiệt tình. Từ đường phố, hàng quán đến trường học, công sở và các hội nghị, “Bắc Bling” được xem như “bài hát quốc dân” khi ai ai cũng lắc lư và thuộc làu giai điệu. Việc khai thác chất liệu từ văn học, lịch sử kết hợp với âm nhạc hiện đại cũng được ca sĩ Hoàng Thùy Linh vận dụng khá thành công với các bản hit “Để mị nói cho mà nghe”, “Em đây chẳng phải Thúy Kiều”, “Bánh trôi nước”… hay ca sĩ Đen Vâu đưa các câu ca dao, tục ngữ vào điệu rap.

Bằng sự sáng tạo, linh hoạt, các giá trị văn hóa-lịch sử của dân tộc được làm mới, làm sống dậy bằng âm nhạc. Những “playlist" nhạc trẻ yêu nước được hình thành khiến âm nhạc trở thành cầu nối hữu hiệu để đem các giá trị truyền thống đến gần hơn với khán giả, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc, đặc biệt là giới trẻ. Cũng từ đó, âm nhạc được chia sẻ, lan tỏa rộng khắp, trở thành một kênh hữu hiệu đưa văn hóa, lịch sử và tình yêu đất nước của người Việt giới thiệu đến bạn bè khắp nơi thế giới.