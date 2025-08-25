Danh mục
“Nỗi đau giữa hòa bình” của Hòa Minzy đạt Top trending thế giới sau 24 giờ ra mắt

PHƯƠNG VI (Theo Saostar, Vnexpress)

(GLO)- Tối 24-8, ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ thông báo tin vui trên trang cá nhân, cho biết ca khúc cô vừa ra mắt “Nỗi đau giữa hòa bình” đạt top trending thế giới sau 24 giờ ra mắt. Đây là thành công lớn thứ 2 của cô sau ca khúc Bắc Bling phát hành cách đây 5 tháng.

Theo thống kê từ trang KWORB, chuyên theo dõi chỉ số âm nhạc trên YouTube, MV của Hòa Minzy ghi nhận những con số ấn tượng: Đạt 1 triệu lượt xem chỉ sau 21 giờ phát hành, hiện cán mốc hơn 1,3 triệu views; Top 4 YouTube Trending tại Việt Nam; Top 5 Music Video Trending tại Việt Nam; Top 18 Music Video Trending toàn cầu; Top 27 YouTube Trending tại Nhật Bản; Top 27 YouTube Trending tại Hàn Quốc; Top 50 YouTube Trending tại Đức; Top 44 video có tốc độ tăng trưởng lượt xem cao nhất thế giới trong 24 giờ.

538482042-1319351816215132-5810543359197527952-n.jpg

Hiện tại, tính đến sáng 25-8, MV Nỗi đau giữa hòa bình đã đạt hơn 2,8 triệu lượt xem trên ứng dụng Youtube. Trên trang Facebook cá nhân của mình, Hòa Minzy viết: “Thực sự năm nay Hòa đã rất cố gắng cho hành trình nghệ thuật của mình và thật may mắn khi 2 dự án em cho ra mắt từ Bắc Bling tới “Nỗi đau giữa hòa bình” đều 2 dự án để đời và nhận được quá nhiều tình yêu thương của quý khán giả. Người làm nghệ thuật như em chẳng mong gì hơn nữa ạ. Với trách nhiệm của người thanh niên Việt Nam, ra mắt những ca khúc chủ đề cho quê hương đất nước thực sự là 1 hành trình cam go và khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng thật may em có các cộng sự tuyệt vời bên cạnh, có quý khán giả yêu thương nên em đã vượt qua được chính bản thân mình và làm tốt rồi phải không ạ? Cảm ơn rất rất nhiều”.

Năm 2025, Hòa Minzy ra mắt 2 dự án âm nhạc lớn và đều thắng lớn. Điểm đặc biệt trong các MV mới của cô là đều khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử quê hương, đất nước. Không chỉ dừng lại là một sản phẩm âm nhạc giải trí đơn thuần, 2 dự án mới của Hòa Minzy được xem là cầu nối, truyền tải những thông điệp đầy nhân văn về khát vọng hòa bình, về nét đẹp văn hóa, con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Điều này cũng khẳng định một điều rằng giới trẻ không hề quay lưng với lịch sử và trong thời đại số, âm nhạc hiện đại cũng cần đổi mới chất liệu để chinh phục được thị hiếu của khán giả cũng như truyền tải được nhiều giá trị hơn tới cộng đồng.

