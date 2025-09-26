Khởi động dự án phim Tây Sơn thất hổ tướng

(GLO)- Giữa tháng 9-2025, tại phim trường Aerial Studio (TP. Hồ Chí Minh) diễn ra buổi casting phim webdrama Tây Sơn thất hổ tướng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ. Đây là tín hiệu vui cho dòng phim lịch sử Việt.

Bộ ba ê kíp phim “Tây Sơn thất hổ tướng” (từ phải sang) gồm: Phan Phúc, Võ Đức và Đỗ Khôi. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ là dự án giải trí, Tây Sơn thất hổ tướng tái hiện một phần hào khí dân tộc, khắc họa chân dung 7 vị danh tướng trong phong trào nông dân Tây Sơn. Đây là dự án tâm huyết được ấp ủ nhiều năm của 3 người con đất võ hiện đang lập nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, gồm: Phan Phúc, Đỗ Khôi và Võ Đức.

Đạo diễn Võ Đức chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn làm một bộ phim vừa gần gũi, vừa có chiều sâu lịch sử để người trẻ thấy rằng sử Việt không hề khô khan”.

Phần mở màn có tên Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu, tập trung khắc họa chân dung vị tướng Lý Văn Bưu trung nghĩa, cương trực, nổi tiếng với tài huấn luyện ngựa và khả năng bắn cung bách phát bách trúng. Phim mở rộng không gian lịch sử theo hướng chính kịch kết hợp điều tra, hé lộ những âm mưu thâm sâu trong cung đình khi triều Tây Sơn rơi vào tay gian thần lộng hành. Lý Văn Bưu không chỉ chiến đấu để bảo vệ vua mà còn bảo vệ sự thật, chính nghĩa, bất chấp phải hy sinh hạnh phúc và cả sinh mạng.

Ngay buổi casting đầu tiên, ê kíp đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ đăng ký online, trong đó có hơn phân nửa đến từ các diễn viên trẻ ở các tỉnh miền Bắc. Nhiều người không ngại đường xa, như diễn viên Quang Nam (tốt nghiệp Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) đã vào TP. Hồ Chí Minh để tham dự.

“Tôi mong được góp một phần nhỏ trong dự án. Được hóa thân vào nhân vật lịch sử là giấc mơ của tôi từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”, anh Quang Nam bày tỏ.

Các diễn viên tham gia casting phần mở màn Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu trong dự án phim Tây Sơn thất hổ tướng. Ảnh: ĐVCC

Sự xuất hiện của các gương mặt quen thuộc như diễn viên Ngô Thành Tá (từng gây ấn tượng trong phim Mưa đỏ) cũng tạo thêm sức hút. Lần này, anh thử sức với hình tượng một vị tướng anh hùng, khác hẳn những vai phản diện trước đây.

Ông Phan Phúc, cố vấn dự án phim, cho biết: “Tôi bất ngờ khi giới trẻ dành tình cảm lớn cho dòng phim cổ trang - lịch sử. Điều này chứng minh rằng, chỉ cần được khơi dậy đúng cách, tình yêu sử Việt sẽ trở thành sức mạnh lan tỏa”.

Đạo diễn Võ Đức cũng dành lời khen cho dàn diễn viên trẻ: “Các bạn có sự chuẩn bị rất chuyên nghiệp, nghiêm túc và đầy lòng yêu nghề. Đó là động lực để chúng tôi tự tin theo đuổi dự án dài hơi này”.

Đáng chú ý, vai phản diện thái giám Lâm Kỳ lại nhận được số lượng hồ sơ đăng ký “khủng”. Ông Đỗ Khôi, đại diện Aerial Media - Giám đốc sản xuất phim Tây Sơn thất hổ tướng, nhìn nhận: “Sức hút từ số lượng diễn viên trẻ đăng ký casting nói chung, tuyến vai diễn phản diện nói riêng, cho thấy các bạn không chỉ quan tâm đến nhân vật chính diện, mà còn hứng thú với việc được thể hiện nhân vật phản diện”.

Trong buổi casting, bên cạnh những gương mặt diễn viên sáng giá đã lộ diện như: Tim, Thúy Vy, Hồ Nhi, Trizze Việt Trinh, Gia Bảo, Đình Quân, Chu Anh Tuấn, Nhã Mi... còn có nhiều gương mặt mới đến từ Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh cũng gây ấn tượng khi thử sức thể hiện vai diễn dòng phim lịch sử.

Hình tượng danh tướng Lý Văn Bưu trong Tây Sơn thất hổ tướng. Ảnh: ĐVCC

Theo nhà sản xuất Đỗ Khôi, đây mới chỉ là vòng khởi động, cơ hội vẫn mở cho nhiều ứng viên khác. Dự án phim Tây Sơn thất hổ tướng hứa hẹn mang đến một lát cắt mới cho dòng phim cổ trang - lịch sử Việt Nam, đồng thời góp phần đưa lịch sử dân tộc đến gần hơn với khán giả, nhất là khán giả trẻ.

Ê kíp Tây Sơn thất hổ tướng kỳ vọng sẽ thổi luồng sinh khí mới vào điện ảnh Việt, đưa những trang sử hào hùng sống lại bằng nghệ thuật. “Dự kiến trong tháng 10 tới, dự án phim Tây Sơn thất hổ tướng với phần mở đầu series mang tên Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu chính thức khởi quay. Bối cảnh quay chính tại quê nhà Tây Sơn với những danh thắng, di tích như: Hầm Hô, Đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng, Bảo tàng Quang Trung… cùng một số điểm đến khác ở đất võ”, ông Phan Phúc thông tin thêm.