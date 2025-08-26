Lần thứ 2 trong năm, Hòa Minzy đạt Top 1 trending thế giới

(GLO)- Sự nghiệp của nữ ca sĩ Hòa Minzy trong năm 2025 thực sự thăng hoa khi 2 sản phẩm âm nhạc được đầu tư vô cùng chỉn chu liên tục cho “trái ngọt”. Mới nhất, “Nỗi đau giữa hòa bình” đã vươn lên Top 1 trending toàn cầu, khẳng định tài năng cũng như bản lĩnh của Hòa Minzy trong làng âm nhạc.

Trên facebook cá nhân, Hòa Minzy xúc động lan tỏa sự vui mừng khi thông báo MV “Nỗi đau giữa hòa bình” chính thức đạt Top 1 Music Video ra mắt ấn tượng nhất thế giới. Sản phẩm còn xuất sắc góp mặt ở Top 21 Music Video thịnh hành nhất thế giới cùng ngày.

Còn theo số liệu từ Kworb, “Nỗi đau giữa hòa bình” đạt trạng thái All Kill với 3 kỷ lục: Giữ Top 1 YouTube Vietnam Daily Chart; Dẫn đầu YouTube Trending in Vietnam đồng thời đứng Top 1 Music Video Trending in Vietnam.

Có thể nói, Hòa Minzy là một hiện tượng trong làng nhạc Việt khi cô xác định hướng phát triển các sản phẩm âm nhạc của mình khá rõ ràng. Khai thác chất liệu từ văn hóa, lịch sử để hiện đại hóa, làm thành giai điệu, hình ảnh tạo hiệu ứng cho các sản phẩm âm nhạc là cách mà cô đang tận dụng triệt để nhằm giúp âm nhạc chạm đến trái tim của nhiều thế hệ.

Nếu Bắc Bling là một ca khúc mang âm hưởng dân gian, tận dụng chất liệu văn hóa, di sản đặc sắc của vùng đất Bắc Ninh thì “Nỗi đau hòa bình” lại đưa người nghe trở về với những cảm xúc rất đời, rất thật của những năm tháng kháng chiến gian khổ. Ở đó, có những người vợ, người mẹ vẫn mòn mỏi đợi chồng, đợi con trở về sau ngày đất nước hòa bình.

Cái tài của Hòa Minzy là dù ở nội dung nào, cô cũng đều tái hiện rất thực, chỉn chu và đầy cảm xúc. Chính điều đó đã khiến các sản phẩm âm nhạc của cô luôn được đón nhận không chỉ trong nước mà cả quốc tế.