Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim 18+

Tin tức Phạm Băng Băng tham gia bộ phim 'Nhật ký ông già điên' khiến dư luận xôn xao. Sự trở lại với dòng phim 18+ khiến khán giả thắc mắc, liệu lần tái xuất này có giúp cô tìm lại hào quang năm xưa?

Trên mạng xã hội, loạt ảnh Phạm Băng Băng đón sinh nhật tại phim trường được chia sẻ, cho thấy cô đã chính thức tham gia dự án Nhật ký ông già điên. Trong ảnh, nữ diễn viên diện trang phục truyền thống Nhật Bản, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, làn da vẫn giữ được vẻ mịn màng, theo Sohu ngày 16.9.

Phạm Băng Băng xuất hiện tại phim trường Nhật ký ông già điên, ngầm xác nhận sự trở lại với thể loại 18+. Ảnh: Instagram bingbing_fan

Tái xuất với phim 18+, liệu Phạm Băng Băng được hay mất?

Tác phẩm do đạo diễn người Mỹ gốc Hoa - Vương Dĩnh chỉ đạo. Ông từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá như Vỏ sò vàng tại Liên hoan phim quốc tế San Sebastian, Gấu bạc tại Liên hoan phim Berlin, đồng thời được đề cử giải BAFTA. Chính vì vậy, giới quan sát nhận định Phạm Băng Băng vẫn nuôi tham vọng lớn với các giải thưởng quốc tế.

Bộ phim Nhật ký ông già điên được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhật ký già si của nhà văn Junichiro Tanizaki. Tác phẩm gốc từng gây nhiều tranh cãi, thậm chí bị liệt vào dòng sách khiêu dâm và cấm phát hành. Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ trái luân thường đạo lý giữa một giáo sư cao tuổi ở Tokyo (Nhật Bản) và cô con dâu trẻ, đi sâu vào những khía cạnh u tối của dục vọng, tâm lý lệch lạc và sự tha hóa nhân tính. Ngay cả phần tóm tắt nội dung cũng đủ khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chấp nhận.

Trong dự án vấp nhiều tranh cãi, Phạm Băng Băng sẽ hóa thân thành một phụ nữ Nhật Bản với vẻ ngoài mong manh. Ảnh: Instagram bingbing_fan

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Phạm Băng Băng đang đi lại con đường cũ, giống như khi tham gia Apple năm 2007 - dùng cảnh nóng để tìm kiếm sự chú ý. Một số nguồn tin còn tiết lộ phiên bản điện ảnh sẽ đổi vai con dâu thành con gái của bạn thân, song về bản chất câu chuyện vẫn xoay quanh mối quan hệ trái đạo đức gây tranh cãi.

Không ít người tỏ ra thất vọng, cho rằng thị trường điện ảnh còn rất nhiều kịch bản tiềm năng để tranh giải, nhưng lựa chọn của Phạm Băng Băng lại ngày càng hạn hẹp.

Vị thế hiện tại của 'nữ hoàng thảm đỏ'

Vài năm trở lại đây, mỹ nhân 8X thường đảm nhiệm những vai phụ trong các bộ phim Âu Mỹ và phát triển sự nghiệp tại Đông Nam Á. Ảnh: Courtesy of Vertical

Những năm qua, Phạm Băng Băng vẫn đều đặn tham gia các dự án ở nước ngoài. Cô từng góp mặt trong bộ phim Mẹ đất quay tại Malaysia, được đồn đoán có khả năng tranh giải tại Liên hoan phim Venice nhưng cuối cùng lại không thành hiện thực. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng xuất hiện trong nhiều vai phụ tại các phim Âu Mỹ, Hàn Quốc và phát triển sự nghiệp tại Đông Nam Á.

Theo một số nguồn tin, khi nhận lời hợp tác làm Mẹ đất, Phạm Băng Băng từng hy vọng bộ phim có thể giúp cô chạm tới giải Ảnh hậu Kim Mã. Tham vọng "săn giải" của người đẹp họ Phạm được đánh giá là rất rõ ràng, nhưng nguồn kịch bản chất lượng để cô lựa chọn lại không dồi dào.

Dù bị "phong sát" tại Trung Quốc nhưng tên tuổi và độ phủ sóng ở nước ngoài của Phạm Băng Băng vẫn rất lớn. Ảnh: Instagram bingbing_fan

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Phạm Băng Băng vẫn cố gắng giữ độ phủ sóng khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh và phát triển thương hiệu cá nhân. Tháng 8.2025, cô còn được trao tặng danh hiệu Huân chương Danh dự tại Malaysia. Tuy vậy, sau sự việc trốn thuế gây chấn động, cả tài nguyên lẫn các mối quan hệ trong giới của Phạm Băng Băng tại quê nhà Trung Quốc đều sụt giảm mạnh. Được góp mặt trong một dự án điện ảnh quốc tế ở thời điểm hiện tại cũng là điều không dễ dàng.

Nguyễn Quang Hải