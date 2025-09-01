Nghe nữ diễn viên Lê Hạ Anh kể chuyện “Mưa đỏ” và mong muốn quảng bá quê nhà Gia Lai

(GLO)- Lê Hạ Anh (SN 1995, quê Gia Lai) là nữ chính duy nhất trong “Mưa đỏ”-bộ phim chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có dịp trò chuyện cùng cô để nghe chia sẻ về vai diễn này cũng như những dự định sắp tới.

Trải nghiệm quý giá với “Mưa đỏ”

Vai diễn trong bộ phim “Mưa đỏ” không chỉ mang đến cho Lê Hạ Anh nhiều cảm xúc đặc biệt mà còn là những thử thách, giúp cô thêm vững bước trong sự nghiệp diễn xuất.

● Khi hóa thân vào nhân vật Hồng trong “Mưa đỏ”, bạn cảm nhận thế nào về vai diễn này, cả ở khía cạnh cá nhân lẫn hình ảnh người phụ nữ trong thời chiến?

Hồng vừa là cô y tá giữa khói lửa chiến trường, vừa là cô lái đò vượt mưa bom bão đạn, đưa các chiến sĩ sang sông. Cô không chỉ là điểm tựa tinh thần, mà còn đại diện cho tình yêu, sự hy sinh và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam trong thời chiến: Họ không chỉ đứng sau làm hậu phương, mà còn gánh vác trách nhiệm giữ lửa, giữ niềm tin và đối diện với gian khổ, mất mát. Đảm nhận vai Hồng giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn sự kiên cường và sức mạnh ấy của họ - những điều trước đây tôi khó mà hình dung trọn vẹn. Thế nên, vai diễn này là cơ hội quý để tôi khắc họa vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời ấy: mềm mại nhưng kiên cường, luôn giữ lửa và niềm tin giữa khốc liệt. Đặc biệt, ông ngoại tôi là liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Quảng Trị, nên tham gia “Mưa đỏ” với tôi cũng là cách gửi lời tri ân đến ông và các anh hùng đã ngã xuống.

Hồng (bìa trái) đưa các chiến sĩ sang sông Thạch Hãn. Ảnh: NVCC

● So với các bộ phim trước, đây có phải thử thách lớn nhất với bạn?

Đúng vậy. “Mưa đỏ” là phim lịch sử-chiến tranh đầu tiên tôi tham gia, nên tôi phải tìm hiểu kỹ bối cảnh, đào sâu cảm xúc, tập luyện thể chất, thậm chí học lái đò thật. Áp lực nhất là làm sao vừa giữ được tinh thần thời chiến, vừa gần gũi với khán giả hôm nay. Dù vậy, tất cả những điều ấy đều trở thành trải nghiệm đáng quý trong hành trình làm nghề của tôi.

● Trong phim, đâu là cảnh quay khiến Hạ Anh như thực sự sống cùng nhân vật của mình?

Tôi nhớ nhất cảnh cuối phim, khi Hồng ôm ba lô của người yêu, nhìn sang bên bờ sông Thạch Hãn. Giữa tiếng bom đạn dồn dập, Hồng vô vọng cất tiếng gọi: “Mình ơi” nhưng không nhận được lời hồi đáp. Chỉ mới giây trước, cô còn gặp người yêu, nghe anh lần đầu thốt lên lời “Anh yêu em”, vậy mà ngay sau đó, tất cả chỉ còn lại sự mất mát. Hôm ấy, tôi quay dưới mưa suốt cả đêm, lại thêm trời Quảng Trị rất lạnh nên vừa ướt, vừa run, nhưng cũng chính nhờ vậy mà cảm xúc khi quay trở nên thật và sâu sắc hơn. Tôi như thật sự sống trong giây phút ấy, cảm nhận rõ nỗi đau chia ly và những đau thương mà Hồng gánh chịu.

Hồng có mối tình sâu đậm nhưng đầy day dứt với Cường - một chiến sĩ quả cảm. Ảnh: NVCC

Diễn xuất cũng là “kể chuyện”

Với Hạ Anh, diễn xuất không chỉ là nghề mà còn là hành trình học hỏi, trải nghiệm và cũng là cơ hội để giới thiệu hình ảnh con người, vùng đất quê hương đến gần hơn với khán giả.

● Điều gì đã thôi thúc Hạ Anh chọn rẽ hướng sang diễn xuất?

Khi quyết định rẽ sang con đường diễn xuất, điều thôi thúc tôi nhiều nhất là mong muốn được kể những câu chuyện ý nghĩa, chạm đến trái tim khán giả. Tôi khao khát được hóa thân vào nhiều nhân vật, trải qua những hoàn cảnh khác nhau để hiểu hơn về cuộc sống và con người. Nói cách khác, với tôi, diễn xuất không chỉ là một nghề nghiệp mà còn là nhịp cầu kết nối, giúp tôi sống trọn vẹn hơn với những cảm xúc chân thật và đa chiều.

Hạ Anh chịu khó làm mới vai diễn qua mỗi bộ phim. Trong ảnh: Hạ Anh đảm nhận vai "Mỹ Tú" trong phim "Lưới trời". Ảnh: NVCC

● Vậy Hạ Anh có bao giờ nghĩ đến việc quảng bá quê hương Gia Lai thông qua các dự án nghệ thuật chưa?

Tôi luôn mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai thông qua các dự án nghệ thuật trong tương lai. Quê hương tôi có cảnh đẹp hoang sơ, văn hóa độc đáo cùng con người chân thành, nồng hậu - những điều tuyệt vời ấy xứng đáng được giới thiệu rộng rãi đến khán giả. Vì vậy, nếu có cơ hội, tôi sẽ ưu tiên chọn những vai diễn hoặc dự án gắn liền với quê hương, để kể lại những câu chuyện đời thường nhưng chan chứa cảm xúc.

● Nếu coi mỗi vai diễn là một câu chuyện, Hạ Anh mong muốn được thử sức với kiểu nhân vật nào để khán giả cảm nhận rõ “tinh thần Gia Lai” mà bạn đề cập ở trên?

Gia Lai có cả “kho báu” câu chuyện và tinh thần cực “chất” mà không phải nơi nào cũng có, ẩm thực cũng là một phần mà tôi rất muốn giới thiệu. Nếu có dịp, tôi sẽ mang một chút “gia vị Tây Nguyên” vào vai diễn: Vừa dũng cảm, vừa bền bỉ, lại có chút hài hước đặc trưng. Biết đâu khán giả xem xong lại muốn... đi khám phá Gia Lai luôn thì sao! (cười)

﻿ Hạ Anh giản dị tại quê nhà Gia Lai. Ảnh: NVCC