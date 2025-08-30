Báo Gia Lai điện tử

Tuổi trẻ BIDV ôn lại lịch sử qua bộ phim Mưa đỏ

(GLO)- Tối 29-8, tại Touch Cinema (số 212, đường Nguyễn Tất Thành, tỉnh Gia Lai), Đoàn cơ sở BIDV Phố Núi phối hợp với Đoàn cơ sở BIDV Nam Gia Lai tổ chức buổi sinh hoạt ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc thông qua bộ phim Mưa đỏ.

Tham gia hoạt động có gần 150 đoàn viên, thanh niên, cán bộ của hai đơn vị.

Bộ phim Mưa đỏ do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, tái hiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, qua đó khắc họa tinh thần quả cảm, sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

20250829-211218.jpg
Đoàn cơ sở BIDV Phố Núi phối hợp với Đoàn cơ sở BIDV Nam Gia Lai ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc qua bộ phim Mưa đỏ. Ảnh: Ngọc Duy

Việc lựa chọn chiếu phim lịch sử thay cho sinh hoạt truyền thống đã mang đến cho đoàn viên sự trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong thời kỳ mới.

Hoạt động này còn thể hiện sự đổi mới trong phương thức sinh hoạt Đoàn, gắn giáo dục truyền thống cách mạng với hình thức xem phim lịch sử. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ BIDV khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

