Sữa chua được tiêu thụ mạnh nhờ xu hướng sống khỏe

G.B (Theo vnexpress.vn, Vietnam+)

(GLO)- Sữa chua được tiêu thụ mạnh nhờ xu hướng sống khỏe, và lần đầu tiên sản phẩm này lọt vào top 10 mặt hàng bán chạy nhất từ khi E-mart bắt đầu thống kê doanh thu theo danh mục sản phẩm vào năm 2019.

Theo báo cáo từ ngành bán lẻ Hàn Quốc công bố vào ngày 28-12 cho thấy, doanh thu lũy kế theo từng tháng của hệ thống E-mart trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 ghi nhận sản phẩm sữa rơi xuống vị trí thứ 9, giảm 2 bậc so với cùng kỳ năm ngoái.

Sữa chua được tiêu thụ mạnh nhờ xu hướng sống khỏe (ảnh minh họa).
Sữa chua được tiêu thụ mạnh nhờ xu hướng sống khỏe (ảnh minh họa).

Sữa vốn được coi là mặt hàng thiết yếu truyền thống trong giỏ hàng tại các siêu thị lớn của Hàn Quốc, thường giữ vị trí thứ 5 từ năm 2019-2022, nhưng đã giảm xuống thứ 7 vào năm 2023 và tiếp tục giảm trong 2 năm qua.

Ở chiều ngược lại, sữa chua đã vươn lên vị trí thứ 10, cũng là lần đầu tiên sản phẩm này lọt vào top 10 mặt hàng bán chạy nhất kể từ khi E-mart bắt đầu thống kê doanh thu theo danh mục sản phẩm vào năm 2019. Khoảng cách doanh thu giữa sữa và sữa chua cũng thu hẹp nhanh chóng: nếu năm 2022 chênh lệch là 11,4 điểm phần trăm (sữa 55,7%, sữa chua 44,3%), thì năm nay chỉ còn 1,8 điểm phần trăm (sữa 50,9%, sữa chua 49,1%).

Đáng chú ý, trong các tháng 3, 4 và 6 năm 2025, doanh thu sữa chua đã lần đầu tiên vượt sữa, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong thị hiếu tiêu dùng.

Nguyên nhân chính khiến doanh số sữa giảm là do giảm dân số trong độ tuổi đi học, nhóm tiêu thụ sữa chính. Trong khi đó, sữa chua lại được tiêu thụ mạnh, đặc biệt ở người trẻ 20-30 tuổi. Sản phẩm này hiện không chỉ được coi là món ăn vặt đơn thuần mà còn là thực phẩm thay thế bữa ăn, thực phẩm bổ sung protein và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đường ruột.

Đại diện E-mart cho biết xu hướng tiêu thụ các sản phẩm từ sữa đang thay đổi nhanh chóng, dẫn đến sự chuyển dịch trong cơ cấu doanh thu, buộc siêu thị phải điều chỉnh danh mục hàng hóa và chiến lược trưng bày để phù hợp với lối sống người tiêu dùng hiện nay.

Lý do sữa chua là khoản đầu tư cho sức khỏe lâu dài vì chứa nhiều men vi sinh và trọn vẹn nguồn dinh dưỡng từ sữa. Ngoài ra, thực phẩm này còn hỗ trợ chăm sóc hệ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng, nâng cao sức khỏe. Hơn nữa, sữa chua có giá thành tương đối bình dân, hầu như ai cũng có khả năng sử dụng hàng ngày.

