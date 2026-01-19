Rộn ràng làm đẹp

(GLO)- Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Tại các spa, cơ sở thẩm mỹ, không khí làm việc cũng trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Làm đẹp không chỉ để nhiều phụ nữ làm mới bản thân mà còn tự tin bước vào năm mới với tâm thế tươi vui, rạng rỡ hơn.

Làm mới dung nhan

Những ngày này, tại nhiều spa ở các phường Pleiku, Quy Nhơn và các khu vực trung tâm, lượng khách đến chăm sóc da, phun xăm thẩm mỹ, trị liệu da tăng mạnh, nhất là vào buổi chiều và các ngày cuối tuần.

Cận Tết, các spa thu hút đông chị em đến làm đẹp hơn ngày thường. Ảnh: SPCC

Khách hàng chủ yếu là phụ nữ trẻ, nhân viên văn phòng và cả những chị em trung niên tranh thủ “tân trang” nhan sắc trước thềm năm mới. Nhiều spa phải làm việc tăng ca, hẹn lịch trước để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong giai đoạn cao điểm.

Bạn Nguyễn Thu Kiều (phường Diên Hồng) cho biết: “Cuối năm mình luôn dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Nếu muốn có một sự thay đổi tích cực trong năm mới thì ngoại hình là điều mình quan tâm đầu tiên. Vì vậy, mình thường cập nhật các xu hướng làm đẹp và chủ động đi spa sớm để kịp Tết”.

Mong muốn sở hữu làn da trắng sáng, đều màu, Kiều đã lựa chọn liệu trình chăm sóc da cơ bản kéo dài gần một tháng. “Liệu trình cần thời gian để da phục hồi nên phải làm sớm. Mấy lần đến spa đều thấy rất đông khách, ai cũng tranh thủ làm đẹp trước Tết. Xu hướng làm đẹp hiện nay đã có nhiều thay đổi. Thay vì trang điểm đậm, cầu kỳ, nhiều bạn trẻ ưu tiên làn da khỏe, sáng tự nhiên. Chỉ cần da mịn, đều màu là đủ tự tin. Đầu tư chăm sóc da lâu dài vẫn là lựa chọn hợp lý”, Kiều nói.

Không chỉ giới trẻ, phụ nữ trung niên cũng dành sự quan tâm lớn cho việc cải thiện làn da. Chị Lê Ngọc Châu (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Nhiều năm nay tôi phải dùng kem che khuyết điểm vì nám, tàn nhang. Gần đây thấy nhiều công nghệ điều trị mới, bạn bè điều trị hiệu quả nên mình quyết định đăng ký dịch vụ trị nám. Ai cũng muốn mình trẻ trung, tự tin hơn khi gặp gỡ người thân, bạn bè. Với mình, làm đẹp dịp này vừa là chăm sóc bản thân, vừa tạo động lực cho năm mới”.

Spa tung khuyến mãi

Cùng với nhu cầu tăng cao của khách hàng, thị trường làm đẹp trước Tết cũng trở nên sôi động. Nhiều spa, cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá từ 20 - 30%, thậm chí có dịch vụ giảm sâu hơn nhằm thu hút khách hàng.

Các dịch vụ được chị em lựa chọn nhiều trong dịp này gồm: Chăm sóc, phục hồi da; làm sáng da; trị mụn, trị nám; phun xăm thẩm mỹ môi, chân mày. Theo các chủ spa, phun xăm thường được khách thực hiện sớm, trước Tết khoảng 1 - 2 tháng để màu sắc ổn định, giúp gương mặt tươi tắn trong những ngày xuân.

Spa Zen (đường Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam) đưa ra nhiều gói khuyến mãi phục vụ nhu cầu làm đẹp dịp Tết. Ảnh: SPCC

Bà Cao Thị Ngọc Bích, chủ Spa Zen (đường Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam) cho biết: “Lượng khách của spa năm nay vẫn duy trì ổn định và có xu hướng tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức chi tiêu trung bình trên mỗi khách hàng và tần suất sử dụng dịch vụ lại giảm”.

Theo bà Bích, khách hàng vẫn duy trì nhu cầu chăm sóc da, sức khỏe nhưng có xu hướng chọn các gói dịch vụ vừa phải, giãn thời gian quay lại spa. “Điều này phản ánh bối cảnh kinh tế chung còn nhiều biến động, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, ưu tiên các khoản thiết yếu. Dịch vụ làm đẹp không bị cắt bỏ nhưng được điều chỉnh cho phù hợp”, bà Bích nhận định.

Thực tế này buộc các spa phải thay đổi cách tiếp cận, tập trung giữ chân khách hàng bằng chất lượng dịch vụ và tư vấn cá nhân hóa, thay vì chỉ chạy theo khuyến mãi. Nhiều cơ sở chú trọng xây dựng liệu trình phù hợp từng loại da, tăng trải nghiệm để tạo niềm tin lâu dài.

Bà Lê Thị Tố Quỳnh, chủ Charm Spa Jjim Jil Bang (đường Trịnh Công Sơn, phường Quy Nhơn Nam), cho biết: “Mùa cận Tết, các dịch vụ được ưa chuộng gồm chăm sóc da mặt, body, massage trị liệu, xông hơi thải độc cổ truyền Hàn Quốc Jjim Jil Bang. Chúng tôi triển khai chương trình ưu đãi giảm đến 40% cho dịch vụ xông hơi để tri ân khách hàng”.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thị trường làm đẹp hiện nay cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Việc quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, nhiều cơ sở chưa được cấp phép nhưng vẫn thực hiện các thủ thuật xâm lấn như tiêm filler, laser… có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp tai biến do làm đẹp tại các cơ sở kém chất lượng.

Vì vậy, chị em cần tỉnh táo khi lựa chọn nơi làm đẹp, ưu tiên các cơ sở uy tín, được cấp phép, người thực hiện có chuyên môn và chứng chỉ hành nghề. Đặc biệt, với các thủ thuật xâm lấn, cần cân nhắc kỹ, tránh tâm lý “ham rẻ” hoặc chạy theo khuyến mãi trong dịp cao điểm trước Tết.