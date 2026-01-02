Áp dụng chế độ ăn 90-30-50 giúp giảm cân đón Tết

(GLO)- Nhiều người áp dụng chế độ ăn giảm cân 90-30-50 nhờ cách tiếp cận linh hoạt, dễ thực hiện hàng ngày, hỗ trợ kiểm soát cân nặng mà không đòi hỏi kiêng khem nghiêm ngặt.

Thay đổi chế độ ăn uống để cải thiện vóc dáng, giữ gìn sức khỏe đón Tết được nhiều người quan tâm. Áp dụng chế độ ăn 90-30-50 được xây dựng trên nguyên tắc cân đối 3 nhóm dưỡng chất chủ đạo trong khẩu phần hàng ngày, gồm 90 gram protein, 30 gram chất xơ và 50 gram chất béo có lợi.

Ngoài duy trì chế độ ăn 90-30-50, hãy ngừng ăn vặt và duy trì các hoạt động thể chất giúp giảm cân nhanh đón Tết (ảnh minh họa).

Ưu điểm của chế độ ăn này là không áp đặt việc loại bỏ bất kỳ nhóm thực phẩm nào, nhờ đó tạo sự linh hoạt và giúp người áp dụng dễ thực hiện, duy trì lâu dài.

Protein giữ vai trò then chốt trong việc bảo toàn khối cơ, tăng cảm giác no và hạn chế thèm ăn thông qua cơ chế điều hòa hormone.

Việc cung cấp khoảng 90 gram protein mỗi ngày từ các nguồn như thịt gia cầm, cá, trứng, sữa hay các loại đậu giúp thúc đẩy trao đổi chất, từ đó hỗ trợ quá trình đốt mỡ hiệu quả hơn.

Đối với chất xơ giúp kéo dài cảm giác no, kiểm soát lượng năng lượng nạp vào và ổn định đường huyết. Với mức tiêu thụ khoảng 30 gram chất xơ mỗi ngày trong chế độ ăn 90-30-50 góp phần cải thiện chức năng tiêu hóa, nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột và hạn chế nguy cơ tích lũy mỡ thừa. Những nguồn chất xơ phù hợp để bổ sung thường xuyên gồm rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và các loại quả mọng.

Còn việc bổ sung 50 gam chất béo lành mạnh mỗi ngày đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng hormone, hỗ trợ hấp thu vitamin và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Các nguồn chất béo tốt có trong dầu ô liu, bơ, các loại hạt giúp bảo vệ tim mạch và hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng.

Nhờ sự cân đối giữa các nhóm dưỡng chất thiết yếu, chế độ ăn 90-30-50 không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, phù hợp với mục tiêu giảm cân bền vững.

Để đạt hiệu quả khi áp dụng chế độ ăn 90-30-50, người thực hiện có thể lưu ý: Lập kế hoạch bữa ăn bằng cách chuẩn bị thực đơn theo tuần. Mỗi bữa ăn nên cung cấp khoảng 20-30 gam protein, 7-10 gam chất xơ và 10-15 gam chất béo lành mạnh. Đa dạng thực phẩm trong từng nhóm giúp bữa ăn phong phú, không gây nhàm chán.

Hãy lựa chọn thực phẩm tươi, ít chế biến, giàu dinh dưỡng. Protein nạc, chất béo từ thực vật và ngũ cốc nguyên hạt là những thành phần phù hợp cho chế độ ăn giảm cân an toàn.

Với những người chưa quen ăn nhiều chất xơ, nên tăng lượng tiêu thụ chất xơ lên dần để cơ thể thích nghi. Cần uống đủ nước nhằm hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế tình trạng táo bón.

Cùng đó, việc duy trì các hoạt động thể chất như đi bộ, cardio hoặc tập kháng lực sẽ giúp tăng hiệu quả đốt cháy calo, duy trì khối cơ và kiểm soát cân nặng tốt hơn trong dịp Tết.

Ngoài duy trì chế độ ăn 90-30-50, hãy ngừng ăn vặt, hạn chế dầu mỡ, và uống từ 1,5 đến 2 lít nước/ngày giúp giảm cân nhanh đón Tết.