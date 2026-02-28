(GLO)- Từ tháng 3 đến tháng 12-2026, Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” sẽ được tổ chức từ 19-21 giờ vào thứ 7 hằng tuần và các ngày lễ, sự kiện liên quan.

Theo đó, chương trình sẽ được tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” sẽ hoạt động từ tháng 3-2026. Ảnh: Nguyên Bình

Các buổi trình diễn bao gồm một số nội dung như: giới thiệu về văn hóa truyền thống của các đơn vị tham gia; trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ, hát dân ca, múa dân gian, tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống; giao lưu, hướng dẫn du khách tìm hiểu, trải nghiệm về cồng chiêng, các loại nhạc cụ truyền thống, nghi lễ/lễ hội truyền thống có sử dụng cồng chiêng...

Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO về bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị di sản văn hóa phi vật thể Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Chương trình được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng. Ảnh: P.V

Chương trình tạo điều kiện để cồng chiêng được trở về với môi trường vốn có, các nghệ nhân được thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, qua đó khơi dậy niềm tự hào, khích lệ nghệ nhân tích cực tham gia các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước.

Hoạt động này còn là dịp để đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thắt chặt tinh thần đoàn kết.