“Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” sẽ hoạt động từ tháng 3-2026

(GLO)- Từ tháng 3 đến tháng 12-2026, Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” sẽ được tổ chức từ 19-21 giờ vào thứ 7 hằng tuần và các ngày lễ, sự kiện liên quan.

Theo đó, chương trình sẽ được tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

chuong-trinh-luon-thu-hut-dong-dao-nguoi-dan-va-du-khachjpg-5451.jpg
Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” sẽ hoạt động từ tháng 3-2026. Ảnh: Nguyên Bình

Các buổi trình diễn bao gồm một số nội dung như: giới thiệu về văn hóa truyền thống của các đơn vị tham gia; trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ, hát dân ca, múa dân gian, tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống; giao lưu, hướng dẫn du khách tìm hiểu, trải nghiệm về cồng chiêng, các loại nhạc cụ truyền thống, nghi lễ/lễ hội truyền thống có sử dụng cồng chiêng...

Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO về bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị di sản văn hóa phi vật thể Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

cong-chieng-cuoi-tuan.jpg
Chương trình được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng. Ảnh: P.V

Chương trình tạo điều kiện để cồng chiêng được trở về với môi trường vốn có, các nghệ nhân được thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, qua đó khơi dậy niềm tự hào, khích lệ nghệ nhân tích cực tham gia các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương, đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước.

Hoạt động này còn là dịp để đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thắt chặt tinh thần đoàn kết.

Nối nhịp giữ gìn di sản

Nối nhịp giữ gìn di sản

(GLO)- Những ngày cuối năm 2025, người dân các xã phía Tây tỉnh Gia Lai được hòa mình vào hoạt động “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và trải nghiệm”.

Nét đẹp "con nuôi ở rể" của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Gia đình

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Thời sự

(GLO)- Sáng 20-2 (mùng 4 Tết), tại Di tích An Khê Trường (phường An Khê), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026).

Người dân đang tất bật chọn bình hoa đẹp để trang trí ngày Tết. Ảnh: D.L

Rộn ràng chợ truyền thống ngày cuối năm

Xã hội

(GLO)- Những ngày cận Tết, nhịp mua bán tại các chợ truyền thống rộn ràng hơn hẳn. Người bán tất bật, người mua nán lại lâu hơn, sắm sửa cho đủ đầy. Chợ Tết không chỉ “thuận mua vừa bán” mà còn gói ghém nếp xuân, gửi gắm ước mong về một năm mới an vui, sung túc.

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Với việc hợp chuẩn OCOP, nhiều sản phẩm thổ cẩm Bahnar, Jrai ở Gia Lai bắt đầu định vị được thương hiệu. Quá trình này có công rất lớn của nhiều phụ nữ, nghệ nhân đã dồn tâm huyết từng bước đưa thổ cẩm truyền thống ra thị trường.

Rộn ràng khắp các chợ hoa

Rộn ràng khắp các chợ hoa

Du xuân

(GLO)- Khi nhịp sống cuối năm dần gấp gáp, tại các chợ hoa xuân từ phố thị Quy Nhơn đến cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai), không gian Tết được đánh thức bởi sắc hoa rực rỡ, bởi dòng người du xuân, thưởng lãm, chọn mua hoa cảnh chưng Tết.

Sản phẩm du lịch Gia Lai tạo ấn tượng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Sản phẩm du lịch Gia Lai tạo ấn tượng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Du lịch

(GLO)- Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 đang diễn ra tại TP. Hà Nội, các sản phẩm du lịch của tỉnh Gia Lai đã tạo ấn tượng mạnh mẽ và đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Mỗi sản phẩm góp phần quảng bá, mời gọi khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh trong Năm Du lịch quốc gia.

Chuông gió Tây Nguyên

Chuông gió Tây Nguyên

Du lịch

(GLO)- Chưa qua cổng nhà Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih (làng Jút 1, xã Ia Hrung) đã có thể nghe thanh âm trong trẻo, hiền hòa của tre nứa chạm vào nhau. Những chiếc chuông treo trước hiên nhà sàn đón gió, ngân nga thanh âm mộc mạc.

Trải nghiệm trà đạo ở phố Núi

Trải nghiệm trà đạo ở phố núi Pleiku

Du lịch

(GLO)- Có một không gian lặng lẽ dành cho trà tại Tâm Việt Trà Quán (192 Nguyễn Thái Bình, phường Hội Phú). Đây là nơi hiếm hoi ở phố núi Pleiku mang đến trải nghiệm thú vị cho những người đam mê thức uống tao nhã này.