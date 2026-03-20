Về làng Kép xem lễ ăn trâu mừng nhà rông mới

(GLO)- Trong 2 ngày (21 và 22-3), tại làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), lễ khánh thành nhà rông mới sẽ diễn ra với nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc, kết hợp các hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa cộng đồng.

Giữa đại ngàn xanh thẳm, mái nhà rông cao vút của làng Kép đã chính thức hoàn thiện - không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là biểu tượng văn hóa, tinh thần của người Jrai nơi đây.

Sự kiện lần này là dịp để người dân và du khách cùng hòa mình vào không gian văn hóa bản địa, cảm nhận nhịp sống và những nghi lễ độc đáo giữa núi rừng.

Công trình nhà rông làng Kép 1 vừa hoàn thành. Ảnh: Minh Châu

Theo chương trình, lễ hội bắt đầu từ tối 20-3 với tiếng cồng chiêng vang vọng, báo hiệu các nghi thức cúng khai lễ.

Sáng 21-3 diễn ra nghi thức dựng cây nêu – biểu tượng kết nối đất trời. Đêm 21 rạng sáng 22-3 là thời khắc linh thiêng với các nghi lễ truyền thống.

Đặc biệt, nghi lễ cúng trâu – nghi thức hiến tế quan trọng nhất – diễn ra vào rạng sáng 22-3 do hội đồng già làng chủ trì; tiếp đó là lễ cúng cầu sức khỏe, mùa màng bội thu vào trưa cùng ngày.

Du khách có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa. Ảnh: Minh Châu

Bên cạnh phần lễ, du khách còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm tại sân nhà rông như: giã lúa, dệt thổ cẩm, đan lát cùng nghệ nhân; tham quan nhà trưng bày với các hiện vật văn hóa, lịch sử của người Jrai; trực tiếp tìm hiểu quy trình trồng bông, xe sợi, nhuộm màu, dệt vải truyền thống.

Không gian ẩm thực cũng được mở ra với các món đặc sản như cơm lam, gà nướng, lá mì xào… cùng những cuộc giao lưu, trò chuyện giữa du khách và bà con dân làng.

Dịp này, UBND xã Ia Ly phối hợp tổ chức giải chạy đồng hành “Khám phá làng Kép” vào sáng 22-3 với hai cự ly 8 km và 21 km.

Cung đường chạy đi qua nhiều thắng cảnh như hồ Ia Mmông, thác Công Chúa, khu nhà mồ làng Kép 2 gắn với làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông, nhà rông và nhà trưng bày văn hóa Jrai… góp phần quảng bá cảnh quan và đời sống văn hóa địa phương.

Nhà mồ làng Kép là một điểm tham quan thú vị trong tour trải nghiệm du lịch cộng đồng . Ảnh: Minh Châu

Nhà rông làng Kép 1 thuộc dự án xây dựng hạ tầng du lịch cộng đồng xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh cũ, nay là xã Ia Ly), sử dụng nguồn vốn vay ADB.

Công trình gồm các hạng mục như nhà rông, nhà sàn, khu vệ sinh, vườn tượng nhà mồ, giọt nước với tổng mức đầu tư hơn 5,79 tỷ đồng; cùng tuyến đường giao thông nông thôn dài 3,43 km kết nối làng Kép 1 với làng A Mơng và thắng cảnh thác Công Chúa, tổng vốn hơn 6,6 tỷ đồng.

Lễ ăn trâu mừng nhà rông mới cùng chuỗi hoạt động văn hóa – thể thao lần này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn thu hút du khách, góp phần đưa làng Kép trở thành điểm đến hấp dẫn, nhất là trong năm 2026 Gia Lai trở thành địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia.