Phù Mỹ Đông đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng

(GLO)- Chiều 1-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Mỹ Đông tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo Bảo tàng tỉnh đã trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng cho chính quyền và Nhân dân xã Phù Mỹ Đông, góp phần nâng cao trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch địa phương.

Đại diện lãnh đạo xã Phù Mỹ Đông nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh di tích cấp tỉnh Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng.

Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng, thuộc thôn Tân Phụng 2, là di tích mang giá trị tổng hợp về danh lam thắng cảnh và lịch sử. Nằm sát biển, Mũi Vi Rồng có hình dáng như một con rồng vươn mình ra biển lớn, nổi bật với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ thống núi đá, hang động độc đáo cùng làn nước biển trong xanh. Di tích còn gắn với truyền thuyết về Cao Biền (tướng nhà Đường) giỏi phong thủy, thấy nơi đây có linh khí nên lo sợ sẽ sinh nhân kiệt, bèn lập đàn làm phép chém long mạch.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Núi Tân Phụng giữ vị trí chiến lược quan trọng. Từ các điểm cao trên núi, lực lượng cách mạng đã xây dựng hệ thống quan sát, phòng thủ, kịp thời phát hiện hoạt động của địch từ trên biển. Nơi đây còn là căn cứ bí mật, nơi đứng chân của cán bộ, đảng viên và lực lượng cách mạng địa phương góp phần làm nên những chiến công vẻ vang.

Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử và cảnh quan, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 10/3/2026 xếp hạng Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng là di tích cấp tỉnh. Di tích có diện tích: 10.000 m² (1,00 ha). Trong đó, khu vực bảo vệ I: 10.000 m²; không khoanh vùng khu vực bảo vệ II.

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tăng "chiều sâu" cho lễ hội

Văn hóa

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển.

Văn hóa

(GLO)- Văn hóa không chỉ là ký ức, bản sắc hay những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng. Với Gia Lai hôm nay, văn hóa phải trở thành nguồn lực phát triển, thành sản phẩm, thương hiệu và động lực nội sinh để tỉnh bứt phá trong không gian mới.

Thiêng liêng nguồn cội

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Từ những nén hương trầm nơi phố núi Pleiku đến mâm cúng giản dị ở khu dân cư tại phố biển Quy Nhơn, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là ngày quốc lễ thiêng liêng, mà còn là dịp để thắt chặt hơn mối dây kết nối cộng đồng.

Hành hương về Đất Tổ

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Các nhà lịch sử, khảo cổ học đã và đang dày công nghiên cứu nhằm khẳng định Hùng Vương là tổ tiên xa xưa của trăm họ con Lạc, cháu Hồng. Dù hiện thực hay huyền thoại thì muôn triệu trái tim người Việt cũng hướng về Đền Hùng Nghĩa Lĩnh bằng tâm thức ngưỡng vọng linh thiêng.

"Đại ngàn reo" - nơi người Tây Nguyên kể chuyện.

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Sự trở lại của nhà thiết kế Minh Hạnh với vai trò tổng đạo diễn không chỉ tạo điểm nhấn cho chương trình "Đại ngàn reo" (thuộc khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2026), mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong việc kể câu chuyện văn hóa từ chính cộng đồng.

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Làng Bẹk mở hội mừng chiến thắng

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Chiều 30-3, trong tiếng cồng chiêng vang vọng, người dân làng Bẹk (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cùng đổ về sân nhà rông để được hòa vào không khí lễ mừng chiến thắng do Bảo tàng Pleiku và UBND xã phối hợp phục dựng theo nguyên bản.

Nét đẹp cúng Quý xuân ở đình An Mỹ

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Cứ đến ngày 10 tháng 2 hàng năm, người dân phường An Phú (tỉnh Gia Lai) lại tổ chức Lễ cúng Đình làng An Mỹ. Đây là nét đẹp trong đời sống tín ngưỡng của người dân, thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền hiền, hậu hiền khai hoang lập đất và cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Đặc sắc Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Chiều 29-3, tại khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải. Đây là một trong những sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân miền biển được tổ chức thường niên từ ngày 11 đến 13-2 âm lịch.

Chương trình nghệ thuật "Đại ngàn chạm biển xanh": Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.