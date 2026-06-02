Phù Mỹ Đông đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo Bảo tàng tỉnh đã trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng cho chính quyền và Nhân dân xã Phù Mỹ Đông, góp phần nâng cao trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch địa phương.

Đại diện lãnh đạo xã Phù Mỹ Đông nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh di tích cấp tỉnh Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng.

Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng, thuộc thôn Tân Phụng 2, là di tích mang giá trị tổng hợp về danh lam thắng cảnh và lịch sử. Nằm sát biển, Mũi Vi Rồng có hình dáng như một con rồng vươn mình ra biển lớn, nổi bật với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ thống núi đá, hang động độc đáo cùng làn nước biển trong xanh. Di tích còn gắn với truyền thuyết về Cao Biền (tướng nhà Đường) giỏi phong thủy, thấy nơi đây có linh khí nên lo sợ sẽ sinh nhân kiệt, bèn lập đàn làm phép chém long mạch.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Núi Tân Phụng giữ vị trí chiến lược quan trọng. Từ các điểm cao trên núi, lực lượng cách mạng đã xây dựng hệ thống quan sát, phòng thủ, kịp thời phát hiện hoạt động của địch từ trên biển. Nơi đây còn là căn cứ bí mật, nơi đứng chân của cán bộ, đảng viên và lực lượng cách mạng địa phương góp phần làm nên những chiến công vẻ vang.

Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử và cảnh quan, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 10/3/2026 xếp hạng Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng là di tích cấp tỉnh. Di tích có diện tích: 10.000 m² (1,00 ha). Trong đó, khu vực bảo vệ I: 10.000 m²; không khoanh vùng khu vực bảo vệ II.