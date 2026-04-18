Gia Lai sẽ đăng cai Giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia năm 2026

(GLO)- Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam (VNVF) vừa ban hành điều lệ Giải vô địch các câu lạc bộ (CLB) võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV năm 2026. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 26-7 đến 5-8 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Theo điều lệ, Giải vô địch các CLB võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV năm 2026 tổ chức 2 nội dung: quyền thuật và đối kháng.

Ở nội dung quyền thuật, các vận động viên (VĐV) chia thành 3 nhóm tuổi: Nhóm 1 (từ 17-40 tuổi), nhóm 2 (từ 41-50 tuổi) và nhóm 3 (từ 51-60 tuổi).

Nhóm 1 thi đấu quyền thuật quy định với 20 nội dung cho nam và nữ, quyền thuật tự chọn với 10 nội dung và nội dung đối luyện gồm 3 nội dung. Nhóm 2 có 9 nội dung quyền thuật quy định và 7 nội dung quyền thuật tự chọn cho cả nam và nữ. Nhóm 3 gồm 5 nội dung quyền thuật quy định và 4 nội dung quyền thuật tự chọn cho nam và nữ.

Giải vô địch các CLB võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV, năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26-7 đến 5-8, tại phường Quy Nhơn. Ảnh: H.V

Ở nội dung đối kháng, giải đấu tổ chức thi đấu ở nhóm tuổi 17-40. Các VĐV tranh tài theo 2 hình thức: hình thức 1 không đội mũ, không mặc giáp (8 hạng cân) và hình thức 2 có đội mũ, mặc giáp, đeo bọc chỏ (25 hạng cân).

Trong đó, VĐV tham gia thi đấu đối kháng và quyền thuật nhóm 1 phải đạt trình độ võ sinh cấp 8 trở lên, do các tổ chức thành viên của VNVF công nhận; tham gia thi đấu quyền thuật nhóm 2 và nhóm 3 phải đạt trình độ từ 3 đẳng quốc gia trở lên, do VNVF chứng nhận.

Đối với VĐV thuộc các CLB/đoàn võ cổ truyền quốc tế, phải có xác nhận của Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam về trình độ chuyên môn đủ điều kiện tham gia thi đấu.

VNVF cũng yêu cầu các CLB/đoàn võ cổ truyền tham dự giải đấu phải được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các ngành Công an, Quân đội cử tham dự; các CLB trực thuộc các liên đoàn/hội võ thuật, võ cổ truyền phải là thành viên của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam; các CLB hoặc đoàn võ cổ truyền quốc tế do Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam giới thiệu.

Thời gian đăng ký trực tuyến diễn ra từ ngày 1 đến 11-7, tại địa chỉ: vocotruyen.id.vn/dang-ky-thi-dau.

Giải đấu do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời khuyến khích phong trào tập luyện võ cổ truyền trên toàn quốc; góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.