“Xây dựng nền tảng võ cổ truyền khoa học, hướng tới mục tiêu UNESCO ghi danh”

(GLO)- Trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là hệ thống hóa các giá trị cốt lõi của võ cổ truyền Bình Định, tạo nền tảng khoa học hướng đến mục tiêu UNESCO ghi danh.

*Công tác bảo tồn võ cổ truyền Bình Định trong thời gian qua được triển khai như thế nào, thưa ông?

Ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.V

- Ông Bùi Trung Hiếu: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, chúng tôi đã triển khai nhiều nội dung, như: Nghiên cứu, sưu tầm, thu thập các nguồn thông tin về các dòng võ phái trong và ngoài tỉnh; khảo sát, biên tập các bài thiệu võ quyền, thập bát ban binh khí; xây dựng hồ sơ chân dung các võ sư, võ nhân tiêu biểu… Qua đó, đã sưu tầm được 12 bài quyền võ cổ truyền Bình Định tiêu biểu.

Bên cạnh đó, Liên đoàn đã cấp số định danh chuyên môn cho 4.622 võ sư, võ sinh từ cấp 6 trở lên thuộc 175 võ đường, câu lạc bộ trên địa bàn phía Đông tỉnh; xây dựng bản đồ số cho 99 võ đường và 76 câu lạc bộ; thực hiện video VR360 giới thiệu các võ đường. Đồng thời, chúng tôi không ngừng đổi mới và nâng tầm Giải võ thuật cổ truyền Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung, qua đó thu hút số lượng người tham gia đông nhất cả nước và góp phần khẳng định bản sắc võ cổ truyền của tỉnh.

Mã số định danh được cấp cho võ sinh đạt trình độ cấp 6 trở lên, mỗi võ sinh được 1 mã số định danh duy nhất. Ảnh: H.V

*Võ cổ truyền là môn thể thao thế mạnh và thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu toàn đoàn tại các giải đấu vô địch quốc gia. Theo ông, đâu là những yếu tố góp phần tạo nên thành tích này?

- Ông Bùi Trung Hiếu: Tính đến cuối nhiệm kỳ, đội ngũ võ sư, huấn luyện viên (HLV) và vận động viên (VĐV) võ cổ truyền đã giành được tổng cộng 791 huy chương các loại, trong đó có 324 huy chương vàng, 235 huy chương bạc và 231 huy chương đồng. Tại các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia như: giải vô địch, cúp, vô địch trẻ và thiếu niên toàn quốc, võ cổ truyền của tỉnh luôn duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước. Đặc biệt, tại 2 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc gần nhất, các VĐV của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định đều xuất sắc dẫn đầu toàn quốc.

Để đạt được kết quả này, Liên đoàn luôn chú trọng chuẩn hóa chuyên môn thông qua việc phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học, lớp tập huấn trọng tài và HLV cơ sở; xây dựng kế hoạch cử lực lượng tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu do các bộ, ngành và Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tổ chức; mở các lớp đào tạo và đào tạo lại đội ngũ võ sư, HLV nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong giai đoạn hiện nay.

Chương trình tập huấn cho hơn 1.000 giáo viên các trường tiểu học, THCS, THPT và trực thuộc trên địa bàn toàn tỉnh là một trong số các hoạt động được tổ chức nhằm kích thích phong trào tập luyện võ cổ truyền trong học sinh. Ảnh: H.V

*Được biết chương trình “Đêm võ đài Bình Định” được duy trì gần 10 năm và trở thành một dấu ấn của đất Võ. Ông có thể chia sẻ về nét nổi bật mà chương trình đã tạo dựng trong việc quảng bá di sản và phát triển du lịch của tỉnh?

- Ông Bùi Trung Hiếu: Chương trình ra mắt năm 2016 với tên gọi là “Đêm võ đài xứ Nẫu”, sau đó được đổi tên và duy trì đến nay là “Đêm võ đài Bình Định”. Đây được xem là võ đài duy nhất trong cả nước tổ chức các trận đấu võ cổ truyền ngoài trời, diễn ra vào các dịp lễ, Tết và sự kiện trọng đại của đất nước.

Ngoài ra, nhiều chương trình, sự kiện võ thuật quy mô lớn khác cũng tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Chương trình biểu diễn võ thuật vào tối thứ bảy hàng tuần đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của du khách khi đến với đất Võ.

Song song đó, công tác quảng bá còn được đẩy mạnh thông qua hoạt động ngoại giao văn hóa. Liên đoàn đã cử lực lượng võ sư, võ sinh tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện trong và ngoài nước, như: chương trình giao lưu kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên, các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Ngày Quốc gia Việt Nam thuộc khuôn khổ Triển lãm Thế giới EXPO 2025.

Đêm võ đài Bình Định được tổ chức vào các dịp lễ, Tết, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa địa phương đến du khách. Ảnh: H.V

* Giai đoạn tới, Liên đoàn sẽ tập trung vào các nhiệm vụ nào, thưa ông?

- Ông Bùi Trung Hiếu: Sau sáp nhập, dư địa phát triển phong trào võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Trên cơ sở đó, Liên đoàn sẽ tập trung củng cố và lan tỏa phong trào sâu rộng, đặc biệt tại khu vực phía Tây của tỉnh.

Võ đường Kim Huệ (xã Tuy Phước) chuyên sâu huấn luyện quyền thuật, là nơi cung cấp lực lượng VĐV chinh chiến ở các giải đấu quốc gia cho đội tuyển. Trong ảnh: Võ sư Kim Huệ hướng dẫn võ sinh tập luyện. Ảnh: H.V

Với vai trò là tổ chức đầu mối, Liên đoàn tập trung lực lượng, định hướng chuyên môn, chuẩn hóa hoạt động huấn luyện và thi đấu; đồng thời phát huy vai trò cầu nối giữa phong trào trong tỉnh với các tổ chức võ thuật trong nước và quốc tế; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, lựa chọn một số võ đường tiêu biểu, có truyền thống lâu đời, năng lực duy trì hoạt động ổn định để làm hạt nhân phát triển phong trào.

Phát triển thể thao thành tích cao gắn với phát huy giá trị di sản tiếp tục được chú trọng, với định hướng lấy phong trào võ thuật ở cơ sở làm hạt nhân thúc đẩy thể thao thành tích cao, đồng thời lấy thành tích của thể thao thành tích cao làm động lực lan tỏa, nâng tầm phong trào võ thuật cổ truyền tại địa phương. Trên cơ sở đó, Giải võ thuật cổ truyền Bình Định tranh cúp Hoàng Đế Quang Trung tiếp tục được mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, từng bước khẳng định vị thế là một trong những giải đấu tiêu biểu của cả nước.

Bên cạnh đó, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản được xác định là nhiệm vụ lâu dài, gắn với việc gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế. Theo đó, Liên đoàn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sưu tầm, biên soạn, khôi phục và hệ thống hóa các giá trị văn hóa, tạo nền tảng khoa học hướng tới mục tiêu võ cổ truyền Bình Định được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.