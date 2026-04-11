Gia Lai giành 11 huy chương tại Giải Kickboxing World Cup 2026

(GLO)- Khép lại Giải Kickboxing World Cup Thái Lan năm 2026, các vận động viên (VĐV) Gia Lai đã xuất sắc giành đến 11 huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng.

Giải Kickboxing World Cup Thái Lan năm 2026 diễn ra từ ngày 7 đến 12-4 tại Thủ đô Bangkok. Sự kiện quy tụ hơn 1.000 VĐV đến từ 34 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Đoàn VĐV Gia Lai đã thi đấu xuất sắc tại Giải Kickboxing World Cup 2026. Ảnh: Ban tổ chức

Tại giải này, đội tuyển Kickboxing Việt Nam tham gia với 52 VĐV được tuyển chọn từ nhiều tỉnh, thành. Trong đó, Gia Lai đóng góp 7 VĐV và 2 huấn luyện viên.

Qua các màn tranh tài, đoàn VĐV Gia Lai đã thi đấu xuất sắc và giành 11 huy chương các loại, gồm 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Nữ võ sĩ Jrai Kpă H'Hà Mi (phải) giành được 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại giải đấu lần này. Ảnh: Công Tuấn

4 huy chương vàng thuộc về các VĐV: Trần Minh Hậu hạng cân 71 kg nam nội dung lowkick, Tạ Thanh Hậu hạng cân 57 kg nam nội dung full contact, Võ Khánh Hiền hạng cân 50 kg nữ nội dung point fighting và Kpă H’Hà Mi hạng cân 60 kg nữ nội dung light contact.

Nữ võ sĩ người Jrai Kpă H’Hà Mi còn xuất sắc giành thêm 2 huy chương bạc ở hạng cân 60 kg nội dung point fighting và nội dung kick light. 3 huy chương bạc còn lại thuộc về VĐV Nguyễn Đình Nhật ở hạng cân 57 kg nam nội dung lowkick; Lê Thị Xuân Trúc hạng cân 48 kg nữ nội dung full contact và Dương Kiến Văn hạng cân 47 kg nam nội dung point fighting.

VĐV Trần Minh Hậu nhận huy chương vàng ở hạng cân 71 kg nam nội dung lowkick. Ảnh: Công Tuấn

2 huy chương đồng giành được do công của VĐV Võ Khánh Hiền hạng cân 50 kg nữ nội dung kick light, Dương Kiến Văn hạng cân 47 kg nam nội dung light contact.

Tại giải này, đội tuyển Kickboxing Việt Nam đã giành được 95 huy chương, gồm 32 huy chương vàng, 33 huy chương bạc và 30 huy chương đồng. Qua đó, Việt Nam giành vị trí thứ 3 chung cuộc, sau đoàn chủ nhà Thái Lan đứng thứ nhất và Uzbekistan đứng thứ 2.