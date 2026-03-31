Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Gia Lai có 7 võ sĩ tranh tài tại Giải Vô địch Kickboxing thế giới 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã cử 2 huấn luyện viên (HLV) cùng 7 vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài tại Giải Vô địch Kickboxing thế giới 2026.

Giải Vô địch Kickboxing thế giới 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5-4 đến 13-4 tại Bangkok, Thái Lan.

Lê Thị Xuân Trúc là 1 trong 7 võ sĩ của Gia Lai tham gia Giải Vô địch Kickboxing thế giới năm 2026 tại Thái Lan. Ảnh: Văn Ngọc

2 HLV là Trần Đình Đô và Bùi Công Tuấn cùng 7 VĐV gồm: Trần Minh Hậu (SN 2003), Tạ Thanh Hậu (SN 2011), Nguyễn Đình Nhật (SN 2011), Dương Kiến Văn (SN 2011), Võ Khánh Hiền (SN 2010), Kpă H’Hà My (SN 2013) và Lê Thị Xuân Trúc (SN 2011).

Được biết, đây là lần thứ 2 giải đấu được tổ chức. Ở lần đầu tiên cũng diễn ra tại Thái Lan vào tháng 4-2025, Gia Lai có 4 VĐV tham gia và tất cả đều giành huy chương.

Trong đó, võ sĩ Hoàng Trọng Vỹ giành huy chương vàng ở hạng cân 45 kg nam; võ sĩ Lê Thị Yến Nhi giành huy chương bạc ở hạng cân 70 kg nữ; 2 huy chương đồng thuộc về võ sĩ Đặng Văn Đô ở hạng cân 57 kg nam và Trần Nguyễn Bảo Ngọc ở hạng cân 52 kg nữ.

Đánh giá bài viết

Võ sĩ trẻ Nguyễn Thành Trung: "Hạt giống đỏ" của thể thao Gia Lai

(GLO)- Ở tuổi 16, Nguyễn Thành Trung-vận động viên (VĐV) thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku được xem là “hạt giống đỏ” của thể thao Gia Lai. Mới đây, em là một trong những võ sĩ xuất sắc cùng đội tuyển Việt Nam tranh tài tại Giải vô địch Kickboxing thế giới 2025.

Thể thao thành tích cao của tỉnh liên tục gặt hái thành công trên các đấu trường quốc gia và quốc tế, khẳng định vị thế của con người Gia Lai.

