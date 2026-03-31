Gia Lai có 7 võ sĩ tranh tài tại Giải Vô địch Kickboxing thế giới 2026

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã cử 2 huấn luyện viên (HLV) cùng 7 vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài tại Giải Vô địch Kickboxing thế giới 2026.

Giải Vô địch Kickboxing thế giới 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5-4 đến 13-4 tại Bangkok, Thái Lan.

Lê Thị Xuân Trúc là 1 trong 7 võ sĩ của Gia Lai tham gia Giải Vô địch Kickboxing thế giới năm 2026 tại Thái Lan. Ảnh: Văn Ngọc

2 HLV là Trần Đình Đô và Bùi Công Tuấn cùng 7 VĐV gồm: Trần Minh Hậu (SN 2003), Tạ Thanh Hậu (SN 2011), Nguyễn Đình Nhật (SN 2011), Dương Kiến Văn (SN 2011), Võ Khánh Hiền (SN 2010), Kpă H’Hà My (SN 2013) và Lê Thị Xuân Trúc (SN 2011).

Được biết, đây là lần thứ 2 giải đấu được tổ chức. Ở lần đầu tiên cũng diễn ra tại Thái Lan vào tháng 4-2025, Gia Lai có 4 VĐV tham gia và tất cả đều giành huy chương.

Trong đó, võ sĩ Hoàng Trọng Vỹ giành huy chương vàng ở hạng cân 45 kg nam; võ sĩ Lê Thị Yến Nhi giành huy chương bạc ở hạng cân 70 kg nữ; 2 huy chương đồng thuộc về võ sĩ Đặng Văn Đô ở hạng cân 57 kg nam và Trần Nguyễn Bảo Ngọc ở hạng cân 52 kg nữ.