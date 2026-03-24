Ông Thaksin có thể được tha tù sớm nhất vào ngày 11-5

(GLO)- Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ nằm trong 500 tù nhân đủ điều kiện được ân xá vào ngày 11-5, sau khi hoàn thành 2/3 bản án.

Ngày 24-3, truyền thông Thái Lan đưa tin, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đang nằm trong diện được xem xét tha tù trước thời hạn và có thể được trả tự do vào tháng 5-2026.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ảnh: AFP

Trại giam Trung tâm Klong Prem - nơi ông Thaksin đang chấp hành án - thông tin, ông nằm trong danh sách khoảng 500 phạm nhân đủ điều kiện được xem xét giảm án, tha tù trước thời hạn.

Dự kiến, vào cuối tháng 3-2026, các cơ quan chức năng Thái Lan sẽ tiến hành rà soát, thẩm định danh sách này trước khi trình lên cấp có thẩm quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

Trước đó, tháng 2-2026, Cục Cải huấn Thái Lan cho biết cựu Thủ tướng Thaksin sẽ hoàn thành 2/3 bản án tù vào ngày 10-5. Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết ông Thaksin thụ án 1 năm tù từ ngày 9-9-2025 và thời gian mãn hạn là ngày 9-9-2026.

Theo quy định của Cục Cải huấn - Bộ Tư pháp Thái Lan, các phạm nhân có mức án 1 năm có thể được xem xét tha tù trước thời hạn, sau khi đã chấp hành ít nhất 2/3 thời gian thi hành án, tương đương khoảng 8 tháng.

Quá trình xem xét sẽ dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm nguy cơ tái phạm, điều kiện bảo đảm an ninh trật tự, cũng như nơi cư trú và người giám hộ của phạm nhân trong thời gian được tha tù trước hạn.

Nếu được phê duyệt, ông Thaksin Shinawatra có thể được trả tự do sớm nhất vào ngày 11-5, rút ngắn khoảng 4 tháng so với thời hạn chấp hành án.

Phát biểu với báo giới sau khoảng 45 phút thăm gặp, bà Paetongtarn Shinawatra, con gái ông Thaksin cho biết mọi thủ tục đang được tiến hành theo đúng quy định pháp luật. Nội dung trao đổi trong buổi gặp chủ yếu mang tính chất gia đình, trong đó bà cập nhật cho cha về chuyến công tác gần đây của mình.

Khi được hỏi về tương lai chính trị của ông Thaksin nếu được trả tự do, bà Paetongtarn Shinawatra cho biết sau thời gian bị giam giữ, ông nhiều khả năng sẽ rút khỏi hoạt động chính trị. Theo bà, sau khoảng 6 tháng trong trại giam, cựu Thủ tướng có xu hướng tạm thời rời xa chính trường.

Ông Thaksin Shinawatra từng giữ cương vị Thủ tướng Thái Lan giai đoạn 2001-2006. Sau nhiều năm sống lưu vong, ông trở về nước vào tháng 8-2023 để thi hành các bản án đã được tuyên.

Ông Thaksin là một trong những nhân vật chính trị có ảnh hưởng lớn tại Thái Lan trong nhiều thập kỷ qua. Diễn biến liên quan đến khả năng tha tù trước thời hạn của ông đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước, trong bối cảnh chính trường Thái Lan tiếp tục có những chuyển động đáng chú ý.