130 huấn luyện viên, võ sư tham gia tập huấn võ cổ truyền Bình Định

(GLO)- Sáng 2-6, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã khai mạc lớp tập huấn võ cổ truyền Bình Định năm 2026 với sự tham gia của hơn 130 huấn luyện viên, võ sư đến từ các địa phương trong tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Bình Dương

Diễn ra từ ngày 2 đến 7-6, lớp tập huấn tập trung phổ biến luật thi đấu, quy chế quản lý hoạt động chuyên môn, hướng dẫn thành lập câu lạc bộ, quản lý hội viên và triển khai các quy định mới của Giải Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VIII.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, các học viên được chuẩn hóa kỹ thuật các bài quyền, bài roi, kỹ thuật đối kháng; thực hành công tác trọng tài, giám khảo và tham gia kiểm tra, đánh giá chuyên môn.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, thống nhất hệ thống kỹ thuật, góp phần phát triển phong trào võ cổ truyền Bình Định trên địa bàn tỉnh.