Thắp lửa võ cổ truyền trong trường học

(GLO)- Bằng sự tâm huyết, các võ sư, huấn luyện viên đã thành lập câu lạc bộ (CLB) để truyền dạy võ cổ truyền cho học sinh các trường học ở phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai).

Trong đó, nhiều võ sinh của câu lạc bộ đã đạt thành tích cao tại các giải đấu, góp phần gìn giữ và phát huy võ cổ truyền Bình Ðịnh.

Khẳng định chất lượng đào tạo

Hiện mỗi buổi chiều tối hằng ngày, khoảng sân Trường THCS Nhơn Bình (79 Nguyễn Diêu, phường Quy Nhơn Đông) lại rộn ràng không khí tập luyện của hai lớp võ cổ truyền, thu hút 90 học sinh ở các trường trên địa bàn phường.

Các lớp được sự hướng dẫn của võ sư Nguyễn Minh Giang (SN 1990), giáo viên môn Giáo dục thể chất, Chủ nhiệm CLB võ cổ truyền của trường.

Võ sư Nguyễn Minh Giang dạy võ cổ truyền cho học sinh tại Trường THCS Nhơn Bình. Ảnh: M.N

Thời còn sinh viên Trường Cao đẳng Bình Định (nay là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn), anh Giang được theo học lớp võ do võ sư cao cấp Trần Duy Linh (hiện là Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định) trực tiếp giảng dạy.

Năm 2012, khi về công tác tại Trường THCS Nhơn Bình, anh Giang ấp ủ mong muốn lan tỏa niềm đam mê võ thuật đến học sinh. Tháng 9-2015, được sự cho phép của Ban Giám hiệu nhà trường, thầy Giang chính thức thành lập CLB võ cổ truyền.

CLB hoạt động ổn định và ngày càng phát triển, với nhiều võ sinh đã đoạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu. Tham gia Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung 2 năm 2024, 2025, CLB võ cổ truyền Trường THCS Nhơn Bình đều xuất sắc đạt hạng ba toàn đoàn nội dung quyền thuật.

Đặc biệt, tại Giải vô địch trẻ võ cổ truyền quốc gia 2 năm 2024, 2025, võ sinh của CLB được tuyển chọn, đào tạo thêm tham gia đội tuyển tỉnh thi đấu đã đoạt tổng cộng 2 HCV, 2 HCB.

Võ sinh Phạm Đoàn Hải Yến (lớp 9A7, Trường THCS Nhơn Bình) chia sẻ: “Em tham gia CLB được 3 năm và rất vui vì đạt HCB nội dung quyền thuật tại Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định năm 2025. Học võ giúp em khỏe mạnh hơn, tự tin hơn và thấy tự hào vì được góp phần giữ gìn võ cổ truyền của quê hương”.

Còn chị Huỳnh Thị Long Hội (khu phố 4, phường Quy Nhơn Bắc, có con trai Trần Thanh Tú, lớp 1A1, Trường Tiểu học Nhơn Phú theo học võ cổ truyền) bày tỏ: “Nghe danh thầy Giang đã lâu nên tôi cho con theo học võ để rèn luyện sức khỏe, tự tin hơn và có khả năng tự vệ”.

Bên cạnh đó, thầy Giang còn mở lớp dạy võ miễn phí cho 26 em ở Làng trẻ em SOS Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông). “Gầy dựng CLB và mở nhiều lớp võ cổ truyền, tôi mong muốn các em rèn luyện sức khỏe. Đồng thời, góp phần giáo dục đạo đức, nhân cách và bản lĩnh cho võ sinh; bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc, chung tay gìn giữ và phát huy võ cổ truyền trong các thế hệ học sinh”-võ sư Giang chia sẻ.

Tâm huyết gầy dựng phong trào

CLB võ cổ truyền Trường THCS Lê Lợi (20 Nguyễn Trãi, phường Quy Nhơn) được thầy Lê Công Kiên (SN 1992)-giáo viên môn Giáo dục thể chất kiêm Tổng phụ trách Đội của trường thành lập năm 2021. CLB duy trì đều đặn các buổi tập miễn phí vào tối thứ Hai, Tư, Sáu, với gần 40 học sinh tham gia.

Các võ sinh của Trường THCS Lê Lợi được tạo điều kiện tham gia biểu diễn trong các hoạt động, sự kiện để kích thích tập luyện. Ảnh: ĐVCC

Thầy Kiên cũng được đào tạo tại lớp võ cổ truyền tại Trường Cao đẳng Bình Định trước đây. Thầy đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn ban đầu, vận động nguồn lực mua đồng phục hay dụng cụ tập luyện cho võ sinh.

Em Trần Nguyễn Anh Thảo (lớp 9A1) chia sẻ: “Thầy Kiên là người truyền cho em động lực và đam mê tập luyện võ cổ truyền. Học võ giúp em khỏe mạnh, nhanh nhẹn, có tinh thần kỷ luật và học được cách sống có trách nhiệm”.

Ngoài thầy Kiên truyền dạy chính, CLB còn mời thêm HLV là VĐV giàu thành tích của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định để nâng cao kỹ năng cho võ sinh; tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn để kích thích học sinh tập luyện.

“Tôi luôn dạy học sinh, học võ cổ truyền không chỉ học kỹ năng, chiến thuật mà còn học đạo lý làm người. Hy vọng với sự tâm huyết của các HLV, phong trào võ cổ truyền trong trường học trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển mạnh”-thầy Kiên chia sẻ.

Chị Phạm Thị Hằng hướng dẫn võ sinh tập luyện. Ảnh: M.N

Đang làm nghề kinh doanh tự do nhưng chị Phạm Thị Hằng (SN 1996)-cựu VĐV Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định vẫn dành trọn tâm huyết cho võ thuật, khi tận tâm truyền dạy tại CLB võ cổ truyền tại Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (số 1107, đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Bắc) từ năm 2021 đến nay.

CLB thu hút đông đảo học sinh theo học tại các lớp mở vào buổi chiều tối tất cả các ngày trong tuần.

Khi còn thi đấu, VĐV Phạm Thị Hằng từng đoạt nhiều huy chương nội dung quyền thuật tại các giải võ truyền quốc gia. Từ kinh nghiệm tập luyện của mình, chị đã truyền dạy học trò bằng phương pháp sinh động cùng sự tận tâm.

Các võ sinh của cô Hằng không chỉ say mê tập luyện mà còn đạt được một số kết quả đáng ghi nhận tại các giải võ cổ truyền của huyện Tuy Phước trước đây và của tỉnh.

CLB võ cổ truyền tại Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến thu hút đông đảo võ sinh theo học. Ảnh: M.N

Chị Hằng bộc bạch: “Thấy các em háo hức tập luyện và tự tin biểu diễn trong các chương trình, sự kiện văn hóa-thể thao của địa phương, tôi thấy có động lực để nỗ lực truyền dạy. Hy vọng qua việc tập luyện, các võ sinh thêm yêu và lan tỏa nét đẹp của võ cổ truyền Bình Định”.