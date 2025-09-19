EXPO 2025: Phô diễn vẻ đẹp tâm hồn xứ sở

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

PHƯƠNG DUYÊN
VÂN PHI
(GLO)- Từ chỗ “xuất khẩu” thành công sắc màu thổ cẩm, tiếng cồng chiêng và võ cổ truyền, đoàn nghệ nhân và vận động viên Gia Lai tham gia Triển lãm Thế giới 2025 (EXPO 2025) tại Nhật Bản đã phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp của tâm hồn xứ sở.

Ngoại giao văn hóa cũng mở ra cơ hội để Gia Lai thúc đẩy hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch trong thời gian tới.

Tự hào bản sắc

Trong chuyến biểu diễn từ ngày 7 đến 11-9 ở đất nước mặt trời mọc, 9 nghệ nhân của Gia Lai đã góp mặt như những đại diện sáng giá của vùng đất Tây Nguyên.

Số người tham gia tinh gọn nên các nghệ nhân trong đoàn đều phải đa năng. Nghệ nhân Ksor Huôn (làng Breng 2, xã Ia Hrung) là giọng nam chính của đoàn với các tiết mục mash up “Buôn làng ấm no-Ngày hội đoàn kết” và “Đêm trăng rằm-Đi hái cà đắng”, vậy nhưng anh vẫn rất “hợp vai” khi trình diễn cồng chiêng cùng nhạc cụ truyền thống Jrai.

92f6274c681ee240bb0f.jpg
Phần trình diễn đầy sức hút của đoàn nghệ nhân Gia Lai tại EXPO 2025. Ảnh: ĐVCC

Từng có kinh nghiệm biểu diễn ở Lễ hội Âm thanh thế giới tại Hàn Quốc năm 2023, Huôn vẫn không khỏi xúc động khi tham gia chuyến đi lần này. Anh kể, người dân Nhật Bản và du khách quốc tế rất thân thiện, nồng hậu khi đón nhận những nền văn hóa khác biệt. “Nhiều người chờ đợi để được xem lại lần 2, lần 3 đối với phần biểu diễn của đoàn. Khi chúng tôi xuống sân khấu, họ liền đến hỏi han, tìm hiểu về văn hóa và âm nhạc Jrai”-anh Huôn vui vẻ cho hay.

Một kỷ niệm đáng nhớ của anh là khi…đánh rơi chiếc dùi đánh chiêng trên sân khấu do trình diễn quá nhập tâm. Nghệ nhân SN 1993 cũng bày tỏ ấn tượng về tinh túy ẩm thực cùng sự sạch sẽ, khoa học ở nước bạn. Với anh, chuyến đi này không chỉ là dịp quảng bá bản sắc mà còn là cơ hội hiếm có để mở rộng tầm mắt.

anh-5-152410.jpg
Người dân Nhật Bản và bạn bè quốc tế rất hào hứng với phần trình diễn của đoàn Gia Lai tại EXPO 2025. Ảnh: ĐVCC

Ngỡ ngàng cũng là cảm xúc của cô gái Puih H’Ly (làng Brel, xã Ia Hrung), thành viên Đội nghệ nhân phường Pleiku trong lần đầu xuất ngoại. Tuy khá lo lắng nhưng trong cô điểm tựa bản sắc như ngọn lửa âm ỉ cháy, chỉ chờ được khơi lên. Tại EXPO 2025, vẻ đẹp của cô gái Jrai xuân thì đã hoàn toàn chinh phục người xem qua điệu múa xoang và phần đánh đàn t’rưng nhỏ.

H’Ly kể, sau khi đoàn biểu diễn xong, không ít khán giả ùa lên ngợi khen các tiết mục và xin chụp hình chung. Có người rất thích bộ trang phục thổ cẩm dệt tay mà H’Ly đang mặc nên mong muốn tìm hiểu về nghề dệt truyền thống của đồng bào Tây Nguyên. Những bất đồng ngôn ngữ nhanh chóng được công cụ Google dịch hỗ trợ hiệu quả. Một khán giả khác chia sẻ, ông từng ấp ủ dự định du lịch đến Việt Nam, và niềm xúc động sau khi thưởng thức buổi biểu diễn lần này thôi thúc ông phải lên đường.

Lan tỏa hào khí võ cổ truyền

Trong chuyến giao lưu văn hóa tại Nhật Bản vừa qua, các vận động viên Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định (Gia Lai) cũng đã mang đến nhiều tiết mục võ độc đáo, góp phần lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền đến bạn bè quốc tế.

anh-3-152410.jpg
Một tiết mục biểu diễn của vận động viên Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định. Ảnh: Báo Văn hóa

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Cảnh, người phụ trách nội dung quyền thuật của đội tuyển võ cổ truyền tỉnh, vẫn còn nguyên xúc động dù chuyến biểu diễn đã kết thúc vài ngày. Anh kể: “Ngay khi biết được sẽ đi Nhật, chúng tôi lập tức tuyển chọn 8 vận động viên là những em có thành tích, kỹ thuật tốt và tập luyện với tinh thần cao nhất. Chúng tôi mong muốn truyền tải được cái hồn, cái khí phách Tây Sơn. Khán giả Nhật vốn am hiểu võ đạo, nên càng phải làm sao để họ cảm nhận được tinh hoa võ cổ truyền Bình Định”.

Theo huấn luyện viên Nguyễn Văn Cảnh, đoàn võ thuật tham gia liên tục ở nhiều chương trình chính. Trong đó, có 2 màn biểu diễn độc lập: “Tinh hoa miền đất võ” kết hợp múa, âm nhạc, biểu diễn võ thuật và đặc biệt là màn biểu diễn “Hào khí Tây Sơn”. Tiết mục này gồm chuỗi 4 tiết mục võ biểu diễn quyền, binh khí, đối luyện, với một số bài võ như Nạp mã môn cương, Đao lăng khiên, Song phượng kiếm, Không thủ đối kháng tam đao. Anh chia sẻ: “Sau mỗi tiết mục, nhìn khán giả Nhật chăm chú theo dõi từng thế võ rồi vỗ tay vang dội, tôi thấy rưng rưng. Lúc ấy, tôi biết anh em đã làm tròn trách nhiệm”.

anh-2-152410.jpg
Hào khí võ cổ truyền chinh phục đông đảo khán giả. Ảnh: ĐVCC

Trong số 8 vận động viên tham gia chuyến đi có Trần Thúy Vy, cô gái đạt nhiều thành tích cao trong các giải đấu khu vực, quốc gia. Gần đây nhất, Vy đạt huy chương vàng Cúp các CLB toàn quốc tổ chức tại Thái Nguyên năm 2025; huy chương vàng cá nhân Giải vô địch các CLB võ cổ truyền quốc gia năm 2025.

Vy bộc bạch: “Không chỉ em mà ai trong đoàn cũng háo hức. Lần đầu đặt chân đến Nhật, em rất vui khi được ngắm cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa. Nhưng điều làm em xúc động nhất là giây phút đứng trên sân khấu biểu diễn các đòn thế với mong muốn lan tỏa chút gì đó tinh thần võ cổ truyền của tỉnh nhà. Và khi khán giả đồng loạt vỗ tay, em thấy niềm tự hào trào dâng”.

Cơ hội quảng bá, xúc tiến đầu tư

Đồng hành cùng cả đoàn nhân sự kiện trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch rất vui mừng vì hoạt động của các nghệ nhân, vận động viên Gia Lai đã đóng góp không nhỏ vào thành công của đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin: Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025 được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa-nghệ thuật; quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch nhằm khẳng định vị thế quốc gia, tăng cường giao lưu chính trị, văn hóa và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương. Các hoạt động của đoàn Việt Nam tại EXPO 2025 được khán giả rất thích thú và dành nhiều tình cảm nồng nhiệt.

anh-4-152410.jpg
Đoàn võ thuật cổ truyền và cồng chiêng tỉnh Gia Lai góp mặt tại chương trình Ngày Quốc gia Việt Nam nhân sự kiện EXPO 2025. Ảnh: ĐVCC

“Trong số đó, các tiết mục của Gia Lai được đánh giá là rất đặc sắc, thú vị. Những dụng cụ âm nhạc thô sơ, tự chế từ ống nứa, lồ ô; những bài võ cổ truyền với thần thái biểu diễn tự tin, uyển chuyển, dũng mãnh đã làm cho khán giả đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhìn nhận.

Đặc biệt, tại sân khấu quảng diễn ngoài trời, đội cồng chiêng cùng đội võ thuật đã tạo hiệu ứng mạnh khi vừa biểu diễn vừa cùng du khách nhảy múa trên nền nhạc bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Ngoài ra, Giáo sư-Nghệ sĩ violin quốc tế Chương Vũ, khách mời của chương trình, còn góp phần thăng hoa cảm xúc khán giả với tuyệt phẩm Vũ khúc Tây Nguyên.

anh-6-152410.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng ông Hitoshi Kato (thứ 2 từ phải sang), Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật-Việt tại Osaka. Ảnh: ĐVCC

Cũng nhân chuyến đi lần này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi làm việc và chào xã giao Hội Hữu nghị Nhật-Việt tại Osaka; làm việc với Giám đốc doanh nghiệp Marubeni Lumber (đang đầu tư nhà máy tại Quy Nhơn); gặp gỡ Thị trưởng TP. Izumisano.

Có thể thấy, từ con đường ngoại giao văn hóa, Gia Lai đã quảng bá thành công hình ảnh tỉnh nhà tại một sự kiện quốc tế; cùng với đó có dịp mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường vị thế và uy tín của tỉnh trên trường quốc tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư…

