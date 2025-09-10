Danh mục
Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Công ty Marubeni Lumber tại Nhật Bản

P.V
(GLO)- Nhân chuyến công tác tham dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025 (TP. Osaka, vùng Kansai, Nhật Bản), ngày 10-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã gặp gỡ và làm việc với Công ty Marubeni Lumber.

Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã thông tin khái quát về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gia Lai sau khi sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai (cũ) và Bình Định.

lanh-dao-tinh-tang-qua.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng quà của tỉnh Gia Lai cho đại diện Công ty Marubeni Lumber. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai được nhân đôi lợi thế, không gian phát triển liên vùng rộng mở với diện tích tự nhiên 21.577 km2 (đứng thứ 2 cả nước), dân số khoảng 3,5 triệu người.

Tỉnh vừa có cảng biển, vừa có cửa khẩu quốc tế, với 2 sân bay (trong đó, sân bay Phù Cát đang được nâng cấp để trở thành sân bay quốc tế). Ngoài ra, tỉnh còn đang tập trung triển khai dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku; hoàn thiện cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định (cũ)… và nhiều tiềm năng, thế mạnh khác trên các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin về danh mục các dự án mời gọi đầu tư của tỉnh và gửi thông điệp thiện chí của lãnh đạo tỉnh trong kêu gọi xúc tiến đầu tư: cùng đồng hành và phát triển; cải cách đột phá thể chế để kinh tế tư nhân phát triển.

z6997018993200-bd8450d00d63d079074f745d03359dba.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch xem một sản phẩm làm từ gỗ của Công ty Marubeni Lumber. Ảnh: ĐVCC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng khẳng định mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa 2 nước Việt Nam-Nhật Bản luôn bền chặt và được nâng cấp qua nhiều giai đoạn, từ “Đối tác tin cậy, ổn định lâu dài” (năm 2002) đến “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” (năm 2023).

Trong đó, các lĩnh vực hợp tác hiệu quả như: năng lượng, kinh tế số, đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết các thách thức xã hội… Quan hệ này hướng tới lợi ích chung, đóng góp vào sự ổn định và thịnh vượng của khu vực, nhất là thông điệp tại EXPO 2025, các hợp tác MOU giữa tỉnh Bình Định (cũ) và Nhật Bản.

Đặc biệt, Công ty Marubeni Lumber hiện đã có trụ sở tại Quy Nhơn, vì vậy Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu mở rộng quy mô đầu tư, đồng thời tích cực kêu gọi nhiều đối tác khác hợp tác đầu tư tại tỉnh. Về phía Gia Lai, tỉnh luôn cam kết hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng đến sự phát triển chung của địa phương và các đơn vị.

z6996532098665-bce243a74a30abdfac36f278f7ad8a52.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đón nhận phần quà là một sản phẩm của Công ty Marubeni Lumber. Ảnh: ĐVCC

Về phía Công ty Marubeni Lumber, ông Shimizu Fumitaka-Giám đốc Công ty bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đến thăm và làm việc với Công ty tại TP. Osaka.

Ông Shimizu giới thiệu tổng quan về tình hình hoạt động của Công ty cũng như các sản phẩm kinh doanh, tiềm năng phát triển của doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng. Ông Shimizu cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục sản xuất kinh doanh hiệu quả, nhất là ở lĩnh vực chế biến gỗ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng đã đến tham quan, tìm hiểu một số sản phẩm của Công ty Marubeni Lumber.

