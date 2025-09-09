EXPO 2025 chào đón âm nhạc dân gian Tây Nguyên

(GLO)- Ngày 9-9, đoàn nghệ sĩ Việt Nam tham gia Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm toàn cầu 2025 hay còn được gọi là Hội chợ thế giới 2025 (EXPO 2025 Osaka) diễn ra ở Osaka (Nhật Bản).

Trong số này, đại diện nhóm nhạc dân tộc Tây Nguyên có 9 nghệ nhân Jrai của tỉnh Gia Lai. Đây là cơ hội quảng bá âm nhạc Việt Nam nói chung, âm nhạc dân gian Tây Nguyên nói riêng đến đông đảo bạn bè quốc tế.

EXPO được tổ chức 5 năm/lần, là một trong vài sự kiện toàn cầu lớn nhất thế giới. EXPO 2025 Osaka diễn ra liên tục từ ngày 13-4 đến ngày 13-10 tại hòn đảo nhân tạo Yumeshima (Đảo Giấc mơ) thuộc TP Osaka, vùng Kansai, Nhật Bản với hơn 150 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự.

Như thông lệ của EXPO, Ngày Quốc gia dành cho khách tham quan hướng tới một quốc gia trọn vẹn nhất thông qua trải nghiệm nhiều hoạt động và sự kiện đặc biệt với quy mô lớn, được tổ chức suốt trong một ngày. Tham gia Ngày Quốc gia Việt Nam (9-9) tại EXPO 2025 Osaka, đoàn Việt Nam có nhiều nhóm nghệ sĩ đến từ Nhà hát Múa rối Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Trường Múa TP. Hồ Chí Minh, Nhà hát Chèo Bắc Ninh, nhóm nhạc dân tộc Tây Nguyên… Chương trình do NSND Trần Ly Ly là tổng đạo diễn với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Nhật Bản, lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, một số bộ, ngành và địa phương liên quan.

Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (xã Ia Hrung) sẽ mang chiếc đàn klek klok độc đáo đến với EXPO 2025 Osaka. Ảnh: Lam Nguyên

Để chuẩn bị cho sự kiện trên, các nghệ nhân tỉnh Gia Lai đã gấp rút luyện tập nhiều tiết mục hát dân ca, hòa tấu nhạc cụ dân tộc đặc sắc. Nghệ nhân Ưu tú Rơ Châm Tih (xã Ia Hrung) cho hay, anh từng tham gia biểu diễn tại nhiều nước trên thế giới như Anh, Úc, Hàn Quốc…, và đâu đâu cũng thấy khán giả say mê với âm thanh từ các nhạc cụ truyền thống làm bằng tre nứa của đồng bào Jrai.

Khẳng định đây là thế mạnh, anh cho biết lần này sẽ mang đến xứ Phù Tang nhiều loại nhạc cụ do chính anh chế tác như: T’rưng, kơ ní, klông pút, ting ning. Đặc biệt, chiếc đàn klek klok do anh tự học hỏi, sáng chế cũng sẽ góp mặt với tiếng ngân nga trong trẻo như suối reo. Từ nhạc cụ với chất liệu thô mộc, bản sắc cất lời với những bài độc tấu, hòa tấu nhạc cụ như: Lời chào đoàn kết, Buôn làng ấm no…

Cô ca sĩ nhỏ nhắn với chất giọng đầy nội lực Rơ Mah Mơ Ly (xã Ia Krêl) cũng tham gia cùng cả đoàn dịp này với các tiết mục đơn ca, song ca một số bài dân ca Jrai Ru em, Lời tỏ tình bên suối. Mơ Ly còn thể hiện sự đa năng khi vừa hát, vừa chơi nhạc đệm cùng cả đội. Không quá bỡ ngỡ do đã từng tham gia biểu diễn ở Úc, chuyến đi này tiếp tục là cơ hội hiếm có để cô gái trẻ “xuất khẩu văn hóa” từ buôn làng đến các nước bạn.

Nghệ nhân Rcơm Bus biểu diễn tiết mục “Chàng trai buôn Đê” trong buổi tổng duyệt chương trình chiều 4.9. Ảnh: Lam Nguyên

“Em mong muốn quảng bá nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, đồng thời khám phá, học hỏi thêm về phong tục, văn hóa của những đất nước khác. Vì vậy, em rất trông chờ được tham gia Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka”, Mơ Ly hào hứng trò chuyện.

Bên cạnh việc tập luyện, các nghệ nhân trong đoàn cũng được thông tin cụ thể về những hoạt động chính của Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, gồm: Nghi lễ chính thức Ngày Quốc gia; chương trình biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ nghi lễ chính thức; diễu hành; trình diễn thời trang áo dài Việt Nam. Cùng với đó là diễn đàn DN, trưng bày sản phẩm, giới thiệu DN, điểm đến Việt Nam; các hoạt động biểu diễn múa rối nước và rối cạn, âm nhạc truyền thống Việt Nam, chiếu phim Việt Nam, triển lãm ảnh về du lịch, di sản Việt Nam…

Các nghệ nhân biểu diễn các tiết mục trong buổi tổng duyệt chương trình chiều 4.9. Ảnh: Lam Nguyên

Chiều 3-9, tại buổi làm việc với các nghệ nhân tỉnh Gia Lai trước chuyến lưu diễn nước ngoài quan trọng, PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, chỉ đạo chương trình, kỳ vọng các tiết mục của đoàn nghệ nhân tỉnh Gia Lai sẽ là “của hiếm”, là điểm nhấn quan trọng của chương trình biểu diễn tại Ngày Quốc gia Việt Nam. “Tôi mong cả đoàn tích cực tập luyện để có những tiết mục đặc sắc nhất. Càng đậm nét bản sắc thì càng hấp dẫn”, ông nhấn mạnh.

PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch làm việc với đoàn nghệ nhân tỉnh Gia Lai chiều 3-9. Ảnh: Lam Nguyên

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng đề nghị các nghệ nhân tập luyện thêm một vài tác phẩm âm nhạc của đất nước Nhật Bản để tạo sự lý thú trong giao lưu văn hóa giữa 2 quốc gia. Với tâm huyết đó, chiều 4-9, tại Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã dự buổi tổng duyệt chương trình và có những góp ý xác đáng nhằm hoàn thiện nội dung, chất lượng các tiết mục, qua đó quảng bá giá trị của âm nhạc dân gian Tây Nguyên cũng như bản sắc Việt đến đông đảo bạn bè quốc tế.