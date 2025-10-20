Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với võ cổ truyền, võ sư Kim Huệ hiện là một trong số ít nữ võ sư lớn tuổi nhất trong tỉnh còn đứng lớp truyền dạy. Võ đường Kim Huệ luôn giữ vững thành tích tốp đầu nội dung quyền thuật trong nhiều giải võ cổ truyền tỉnh.

Đam mê tập luyện, bền bỉ cống hiến

Nguyễn Thị Kim Huệ (SN 1977; quê ở thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; nay là xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) đến với võ cổ truyền như một mối duyên định mệnh, được “ươm mầm” tại chùa Long Phước (Phước Thuận) - một trong những nơi truyền dạy võ cổ truyền nổi tiếng trong tỉnh.

Võ sư Kim Huệ truyền dạy cho học trò tại sân Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã Tuy Phước. Ảnh: H.Thu

Năm 21 tuổi, Kim Huệ rời quê nhà để bước tiếp trên con đường võ thuật, đối mặt với nhiều khó khăn, gian khổ khi khoác áo VĐV đội tuyển wushu tỉnh rồi đến đội tuyển võ cổ truyền của tỉnh.

Ở đội tuyển võ cổ truyền tỉnh khi ấy, Kim Huệ là nữ VĐV duy nhất, ngày ngày luyện tập cùng giáo án như VĐV nam. Không ít lần tủi thân, bị đau nhức toàn thân đến rơi nước mắt, nhưng cô gái trẻ vẫn quyết tâm bám trụ và không ngừng nỗ lực tập luyện. Ngoài sở trường biểu diễn kiếm, roi, VĐV Kim Huệ còn thể hiện tốt các bài quyền, đối luyện, đoạt được nhiều huy chương tại các giải vô địch võ cổ truyền quốc gia trong 8 năm thi đấu cho đội tuyển.

Phần lớn các VĐV nữ sau khi giã từ đội tuyển, có chồng con thì đành xa rời nghiệp võ. Kim Huệ thì khác, sau khi sinh con đầu lòng, từ cách đây gần 20 năm, chị bắt đầu mở lớp truyền dạy học trò tại huyện Tuy Phước.

Võ sư Kim Huệ xúc động kể: “Phụ nữ theo nghề dạy võ gặp không ít khó khăn, trở ngại so với đàn ông. Vì không muốn học trò phải nghỉ tập quá lâu khi vắng cô, nên ngay cả khi mang thai ở tháng thứ 5 - 6, tôi vẫn tiếp tục đứng lớp truyền dạy theo cách phù hợp. Có lần, chỉ mới 3 tháng sau khi sinh con, tôi đã phải trở lại sát cánh cùng học trò để chuẩn bị cho Giải võ cổ truyền các CLB toàn tỉnh. Tôi bế con nhỏ theo khi đi dạy, vừa huấn luyện võ sinh, vừa dỗ dành khi con quấy khóc”.

Dù lớn tuổi nhưng võ sư Kim Huệ vẫn bền bỉ đứng lớp cho đến tận hôm nay, bởi “thấy thương khi học trò nói cô mà nghỉ dạy thì chúng em cũng bỏ luyện tập”, rồi nhiều phụ huynh cũng mong muốn tận tay cô Huệ uốn nắn con mình.

Võ sinh Phạm Dương Nhật Thái (học sinh lớp 9 Trường THCS Tuy Phước, xã Tuy Phước) chia sẻ: “Em luyện tập tại võ đường Kim Huệ đã được 3 năm. Cô Huệ khi mềm mỏng lúc cứng rắn, bình thường thì vui vẻ nhưng cũng rất nghiêm khắc khi thấy học trò không cố gắng luyện tập. Nhờ sự truyền dạy tận tâm của cô, em đã đoạt được 2 HCB và 2 HCĐ nội dung quyền thuật tại Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung”.

Từ nhất tỉnh đến tấm HCV quốc gia sau 20 năm

Trong 4 năm gần đây, võ đường Kim Huệ (xã Tuy Phước) đã 2 lần đoạt cúp vô địch, 2 lần đứng nhì ở nội dung quyền thuật tại Giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung.

Tham dự Giải năm 2025, từ sự đầu tư tập luyện kỹ lưỡng, nhiều học trò của võ sư Kim Huệ đã thể hiện phong độ xuất sắc, đoạt 10 HCV, 7 HCB, 3 HCĐ, đem về cho võ đường Kim Huệ cúp vô địch nội dung quyền thuật lần thứ hai, sau lần thứ nhất năm 2022.

VĐV Kim Huệ đoạt HCV Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34, năm 2025. Ảnh: NVCC

Võ đường Kim Huệ là một trong những điểm vệ tinh trong tỉnh cung cấp VĐV trẻ có chất lượng để tuyển chọn vào các đội tuyển của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định. Như tại Giải vô địch trẻ võ cổ truyền quốc gia năm 2025, 5 VĐV từ võ đường Kim Huệ được chúng tôi đào tạo thêm và cho đi thi đấu nội dung quyền thuật, đã đoạt 2 HCB, 3 HCĐ”. Võ sư cao cấp NGUYỄN VĂN CẢNH, HLV phụ trách đội tuyển quyền thuật của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định

Càng ấn tượng hơn, sau một tháng đưa học trò lên đỉnh vinh quang ở giải tỉnh, võ sư Kim Huệ lại “vượt qua thử thách” tham dự Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 tổ chức tại phường Quy Nhơn đầu tháng 8.2025, để cùng các võ sư trong tỉnh đóng góp cho thành tích chung của đoàn Gia Lai 1 đứng đầu toàn đoàn nội dung quyền thuật.

“Tôi bị thoát vị đĩa đệm mấy năm qua, người yếu hơn, khó tập luyện nhiều, nhất là các bài có động tác kỹ thuật gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Được sự động viên của các thầy ở Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, tôi cố gắng tham gia thi nội dung Hùng kê quyền, lứa tuổi 41 - 50. Lúc tập luyện, đi thi cũng giấu chồng vì sợ bị la rầy... Sau khi thi xong, về nhà mình mẩy rất đau nhức, phải nằm nghỉ hơn chục ngày mới đỡ”-võ sư Kim Huệ kể, nụ cười vẫn ánh lên niềm vui chiến thắng.

“Hậu trường” là chuỗi ngày đau nhức vì bệnh tật, nhưng trên sàn đấu Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34, võ sư Kim Huệ vẫn thể hiện xuất sắc bài Hùng kê quyền, mạnh mẽ và chuẩn mực, mang về tấm HCV quý giá.

Đây là cột mốc đặc biệt với nữ võ sư U50, bởi đúng 20 năm trước, chị từng giành 2 HCV quyền thuật tại Giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc năm 2005 - cũng là thành tích cao cuối cùng trước khi tạm gác võ nghiệp để sinh con đầu lòng.