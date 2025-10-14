Lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền trong thanh niên

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

HUỲNH VỸ
(GLO)-Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức vừa khép lại, mang đến sân chơi ý nghĩa cho đoàn viên, thanh niên yêu võ thuật. Hoạt động góp phần quảng bá, lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền Bình Định đến thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh. 

Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 (Liên hoan) được tổ chức với 2 hình thức trực tuyến (vòng loại) và trực tiếp (vòng chung kết).

Ở vòng loại, Ban Tổ chức đã nhận được gần 50 tác phẩm dự thi, hầu hết được đầu tư chỉn chu, dàn dựng công phu và thể hiện nhiều ý tưởng sáng tạo trong cách xây dựng video. Từ kết quả này, Ban Tổ chức đã chọn ra 10 thí sinh xuất sắc ở nội dung quyền thuật và 8 đội thi tiêu biểu ở nội dung đối luyện bước vào vòng chung kết để tranh tài.

lien-hoan-vo-2.jpg
Không khí sôi nổi, hào hứng lan tỏa suốt các phần thi tại Liên hoan võ cổ truyền Bình Định năm 2025. Ảnh: H.V

Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh-cho biết: Việc tổ chức vòng loại trực tuyến là cách mở ra cơ hội để đông đảo thanh thiếu niên, cán bộ Đoàn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đều có thể tham gia và lan tỏa tinh thần võ học thông qua sự kết nối không giới hạn của nền tảng số. Đồng thời, đây cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên thỏa sức sáng tạo, ứng dụng hiệu quả các thiết bị và công nghệ hiện đại trong thời đại số.

lien-hoan-vo-1.jpg
Biểu diễn nội dung đối luyện, bảng nam-nữ. Ảnh: H.V

Sinh ra trong gia đình có truyền thống võ thuật, Võ Thị Ngọc Xuân (SN 2008, Đoàn phường Hoài Nhơn) được tiếp xúc và tập luyện võ cổ truyền từ nhỏ, dưới sự truyền dạy của cha là võ sư Võ Khắc Hoàng (võ đường Kim Hoàng). Tại Liên hoan, Ngọc Xuân xuất sắc giành giải nhất nội dung quyền thuật với bài biểu diễn Thái sơn côn, đồng thời phối hợp cùng Nguyễn Minh Quân (SN 2009) giành giải nhất nội dung đối luyện.

Ngọc Xuân chia sẻ: “Trước khi tham gia Liên hoan, em đã có cơ hội thi đấu ở nhiều giải cấp tỉnh và giải trẻ cấp quốc gia. Dù vậy, em vẫn nỗ lực tập luyện để có phần thi hoàn hảo nhất. Qua Liên hoan này, em mong muốn lan tỏa nét đẹp của võ thuật cổ truyền, để ngày càng có nhiều bạn trẻ cùng tập luyện, giữ gìn và phát huy tinh hoa võ học của quê hương.”

lien-hoan-vo-6.jpg
Các thí sinh giành thành tích cao ở nội dung đối luyện, bảng nam-nữ. Ảnh: H.V

Tập luyện môn võ cổ truyền suốt 7 năm, nhưng kỳ Liên hoan này mới là lần đầu tiên Phạm Bảo Gia Hưng (SN 2007, Đoàn phường Quy Nhơn Tây) tham gia tranh tài cùng các võ sinh khác.

“Dù thời gian chuẩn bị không nhiều, nhưng em đã kịp hoàn thiện bài thi tốt nhất trong khả năng. Liên hoan lần này giúp em có thêm động lực để tiếp tục tập luyện, hướng đến những thành tích cao ở các giải đấu, cuộc thi sắp tới”-Hưng tâm sự.

lien-hoan-vo-5.jpg
Thí sinh Võ Tiến Dũng (Đoàn xã Canh Vinh) thể hiện bài roi Thái Sơn Côn tại Liên hoan. Ảnh: H.V

Đến theo dõi và ủng hộ học trò biểu diễn tại Liên hoan, võ sư cao cấp Phan Hòa nhận định: “Trước khi bước vào vòng chung kết, các em đã tập luyện rất hăng say để hoàn thiện từng động tác một cách chuẩn xác nhất. Việc có thêm những sân chơi ý nghĩa như thế này không chỉ giúp các em có cơ hội giao lưu, học hỏi mà còn là nguồn động viên lớn để chúng tôi tiếp tục truyền dạy, giúp học trò phát huy tối đa khả năng của mình”.

lien-hoan-vo8.jpg
Liên hoan là dịp đoàn viên, thanh niên rèn luyện kỹ năng, giao lưu, học hỏi và lan tỏa tinh hoa võ cổ truyền Bình Định. Ảnh: H.V

Anh Đỗ Đức Thanh cho biết: "Thời gian tới, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục hoàn thiện để những mùa Liên hoan sau ngày càng hấp dẫn, lan tỏa và bền vững hơn. Mong rằng các cơ sở đoàn duy trì, nhân rộng phong trào tập luyện võ cổ truyền, đưa tinh hoa võ cổ truyền Bình Định vào đời sống thanh niên, gắn với việc xây dựng lối sống lành mạnh, ý thức kỷ luật và tinh thần cống hiến".


Kết quả Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025:

Nội dung quyền thuật, bảng nữ:

- Giải nhất: Võ Thị Ngọc Xuân (Đoàn phường Hoài Nhơn)

- Giải nhì: Đinh Tâm Như (Đoàn xã An Lương)

- Giải ba: Nguyễn Quỳnh Kha (Đoàn phường Quy Nhơn Bắc)

Nội dung quyền thuật, bảng nam:

- Giải nhất: Nguyễn Đức Tín (Đoàn phường Quy Nhơn Đông)

- Giải nhì: Nguyễn Hoàng Phúc (Đoàn phường Quy Nhơn)

- Giải ba: Lê Thanh Sang - Đoàn xã Tuy Phước và em Châu Tiến Dũng - Đoàn xã Canh Vinh

Nội dung đối luyện, bảng nam-nữ:

- Giải nhất: Đoàn phường Hoài Nhơn

- Giải nhì: Đoàn phường Quy Nhơn Nam

- Giải ba: Đoàn xã An Lương

Nội dung đối luyện, bảng nam-nam:

- Giải nhất: Đoàn phường Quy Nhơn Đông

- Giải nhì: Đoàn xã Canh Vinh

- Giải ba: Đoàn xã Tây Sơn

