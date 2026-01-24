Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trang nghiêm lễ cúng Tổ võ cổ truyền Bình Định

HUỲNH VỸ
(GLO)- Sáng 24-1 (mùng 6 tháng Chạp năm Giáp Thìn), tại Nhà thờ Tổ võ cổ truyền (phường Quy Nhơn), Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định trang nghiêm tổ chức lễ cúng Tổ võ cổ truyền. 

Tham dự buổi lễ có Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; cùng đại diện các sở, ngành, tổ chức thể thao, võ sư, võ sinh trong và ngoài tỉnh.

trang-nghiem-le-cung-to-vo-co-truyen-binh-dinh-2.jpg
Quang cảnh buổi lễ cúng Tổ. Ảnh: H.V

Lễ cúng Tổ diễn ra với các nghi thức truyền thống gồm: khởi chinh cổ, khởi nhạc, chánh tế dâng hương cáo tôn thần, lễ nghinh thần…

Sau lễ tế, các đại biểu, võ sư, võ sinh dâng hương án thờ Tổ, án thờ các bậc tiền nhân đã dày công xây dựng và phát triển võ cổ truyền Bình Định.

trang-nghiem-le-cung-to-vo-co-truyen-binh-dinh-6.jpg
Tiết mục "Hào khí Tây Sơn" do các vận động viên Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định biểu diễn. Ảnh: H.V

Tại lễ cúng Tổ, võ sư cao cấp Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định cho biết: Năm qua, toàn thể võ sư, huấn luyện viên, vận động viên đã ra sức thi đua, tập luyện, quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo, xuất sắc mang về 218 huy chương, với 85 huy chương vàng, 61 huy chương bạc, 72 huy chương đồng tại các giải đấu trong hệ thống quốc gia.

Thời gian tới, toàn thể võ sư, huấn luyện viên, võ sinh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện trong cộng đồng; tích cực lan tỏa võ cổ truyền Bình Định đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

trang-nghiem-le-cung-to-vo-co-truyen-binh-dinh-1.jpg
Nghi thức trang nghiêm tại buổi lễ. Ảnh: H.V
trang-nghiem-le-cung-to-vo-co-truyen-binh-dinh-5.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương Tổ sư. Ảnh: H.V

Lễ cúng Tổ võ cổ truyền là hoạt động nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ và các bậc tiền nhân đã dày công xây dựng và phát triển võ cổ truyền Bình Định.

Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ ra sức rèn luyện, nâng cao sức khỏe; ý thức bảo tồn và trao truyền di sản.

Đây cũng là dịp để gắn kết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của các dòng võ phái trong nước; chung tay, góp sức cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy nền võ học dân tộc.

trang-nghiem-le-cung-to-vo-co-truyen-binh-dinh-4.jpg
Toàn thể võ sư, huấn luyện viên, võ sinh bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với Tổ sư và các bậc tiền nhân đã khai sáng, gầy dựng nền võ cổ truyền. Ảnh: H.V
