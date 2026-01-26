Thêm nhiều câu lạc bộ cồng chiêng “giữ lửa” di sản

(GLO)- Không chỉ tích cực bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương, hoạt động của những câu lạc bộ (CLB) cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn góp phần phát huy hiệu quả giá trị Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Làng đón cồng chiêng mới

Sáng 17-1, tại xã Ia Grai, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND xã tổ chức lễ ra mắt CLB cồng chiêng tại làng Ôrê 1.

Từ sáng sớm, 45 thành viên đã tề tựu đầy đủ tại khoảnh sân rộng của làng để chuẩn bị cho lễ ra mắt CLB. Tiếng cồng, tiếng chiêng và những điệu xoang uyển chuyển đã đánh thức không khí tĩnh lặng buổi sớm.

CLB cồng chiêng làng Ôrê 1 (xã Ia Grai) tại lễ ra mắt. Ảnh: Lam Nguyên

Chị Rơ Mah Nhi (một thành viên CLB) cho hay, lâu nay làng Ôrê 1 vẫn duy trì hoạt động của đội cồng chiêng nhưng chưa có trang phục chung, chưa có bộ cồng chiêng. Mỗi lần biểu diễn, đội phải đi mượn cồng chiêng của các hộ trong làng.

Tuy nhiên, mới đây, tại Liên hoan cồng chiêng xã Ia Grai tháng 11-2025, đội vẫn có thành tích khá tốt khi đạt giải C. “Mình rất vui và hào hứng khi CLB được thành lập, tổ chức hoạt động nề nếp và bài bản. Các thành viên sẽ tích cực tham gia tập luyện để đạt thành tích tốt hơn nữa” - chị Nhi nói.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Thị Thu Hương trao tặng bộ cồng chiêng cho CLB cồng chiêng làng Ôrê 1. Ảnh: Lam Nguyên

Tại buổi lễ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã trao tặng CLB 1 bộ cồng chiêng Jrai, 1 đàn tơ rưng, 1 bộ âm thanh lưu động; đồng thời hỗ trợ chi phí tập luyện và biểu diễn tại lễ ra mắt cho các thành viên.

Trao bộ chiêng đến các thành viên CLB, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Thị Thu Hương gửi gắm, rất mong các nghệ nhân thường xuyên tham gia sinh hoạt văn hóa truyền thống tại địa phương, tích cực góp mặt tại các sự kiện được tổ chức từ cơ sở đến cấp tỉnh nhằm lưu giữ bản sắc, nêu cao tinh thần tự giác và niềm tự hào của dân tộc mình.

Ông Rơ Mah Thúy - Trưởng thôn Ôrê 1 - chia sẻ: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục động viên các thành viên CLB dành thời gian tập luyện thêm nhiều bài chiêng truyền thống và truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ trong làng.

Thông qua quảng bá, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm tại làng, đội cồng chiêng sẽ tích cực biểu diễn phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương”.

Nhân rộng mô hình CLB cồng chiêng

CLB cồng chiêng làng Ô rê 1 là CLB thứ 7 được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành lập trên địa bàn tỉnh. Đầu tiên là CLB cồng chiêng nữ làng Leng (xã Tơ Tung) vào năm 2022; tiếp đó, trong năm 2023 là CLB cồng chiêng Jrai tổ dân phố 8, 9, 10 (phường Ayun Pa).

Năm 2024 đánh dấu sự ra mắt của 3 mô hình tương tự gồm: CLB cồng chiêng làng Kon Sơ Lăh (xã Ia Khươl); CLB cồng chiêng xã Ia Kdăm (nay là xã Ia Tul); CLB văn hóa truyền thống người Jrai xã Ia Dreh. Cuối năm 2025, thêm 1 CLB cồng chiêng nữa được thành lập tại làng Krái (xã Chư Păh).

Chị Đinh Thị Khóp (ngồi sau) đã đóng góp tích cực cho hoạt động Câu lạc bộ cồng chiêng nữ làng Leng (xã Tơ Tung). Ảnh: Lam Nguyên

Chị Đinh Thị Khóp - Chủ nhiệm CLB Cồng chiêng nữ làng Leng (xã Tơ Tung) cho biết: Làng Leng tự hào có CLB cồng chiêng nữ đầu tiên trên địa bàn tỉnh, đã thu hút 47 thành viên đều là người Bahnar thuộc nhiều thế hệ tham gia.

Bằng lối diễn tấu dịu dàng của phụ nữ, CLB đã mang đến cho cồng chiêng này một màu sắc khác bên cạnh sự khỏe khoắn, trầm hùng quen thuộc của các đội cồng chiêng nam.

Từ ngày ra mắt đến nay, CLB đã quảng bá đến công chúng, du khách giá trị của di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên thông qua các buổi trình diễn tại nhiều sự kiện văn hóa.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, thời gian tới, Sở dự kiến sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch, đề xuất kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 để thành lập thêm một số CLB cồng chiêng.

Bên cạnh đó, hướng dẫn UBND các xã, phường triển khai thực hiện theo quy định các bước như: thành lập Ban vận động, thành lập CLB cồng chiêng, phê duyệt điều lệ CLB, tổ chức đại hội, báo cáo kết quả đại hội; tổ chức lễ ra mắt... và gửi văn bản về Sở để theo dõi, chỉ đạo.

Có thế thấy, bằng nhiều hoạt động thiết thực, Gia Lai đã và đang thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy giá trị Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên theo đúng cam kết với UNESCO, khẳng định sức sống mạnh mẽ của di sản trong cộng đồng.

Sự quan tâm thành lập các CLB cồng chiêng theo hướng bài bản, có tổ chức, được sự hỗ trợ của Nhà nước đã góp phần tạo nên bước chuyển rõ nét trong công tác bảo tồn di sản.