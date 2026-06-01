110 vận động viên tranh tài tại giải patin Roller Sports Chào hè 2026

BẢO NGỌC THANH SÁNG
(GLO)- Ngày 31-5, tại Nhà Văn hóa Lao động Bình Định (phường Quy Nhơn), Câu lạc bộ Patin Quy Nhơn tổ chức giải patin Roller Sports Chào hè 2026, với sự tham gia của 110 vận động viên (VĐV) ở nhiều độ tuổi.

Tại giải patin Roller Sports Chào hè 2026, các VĐV được chia bảng thi đấu theo nhóm tuổi, tranh tài ở 2 nội dung gồm Speed 100 m và Vượt chướng ngại vật.

Nội dung Vượt chướng ngại vật là dịp để các VĐV thể hiện kỹ thuật điều khiển giày trượt, khả năng giữ thăng bằng và xử lý tình huống khéo léo khi vượt qua hệ thống chướng ngại vật.

Trong khi đó, nội dung Speed 100 m mang đến những màn rượt đuổi tốc độ đầy kịch tính, tạo nên không khí thi đấu sôi động và hấp dẫn.

VĐV tham gia nội dung Vượt chướng ngại vật. Ảnh: Thanh Sáng

Ngoài ra, nhóm VĐV dưới 5 tuổi cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và phụ huynh. Dù còn nhỏ tuổi, các em vẫn tự tin hoàn thành phần thi, cho thấy sức hút của bộ môn patin cũng như khả năng tiếp cận của môn thể thao này đối với nhiều lứa tuổi khác nhau.

Đáng chú ý, giải đấu có sự góp mặt của 20 VĐV đến từ Câu lạc bộ 78 Phú Yên và Câu lạc bộ Patin An Nhơn, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng tính cạnh tranh cho các nội dung thi đấu.

Giải patin Roller Sports Chào hè 2026 góp phần tạo sân chơi thể thao bổ ích cho thanh thiếu nhi; tạo môi trường để các VĐV trẻ giao lưu, nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao.

Theo huấn luyện viên Trần Mạnh Hùng - Chủ nhiệm CLB Patin Quy Nhơn, giải đấu còn là dịp để phát hiện những nhân tố triển vọng nhằm xây dựng lực lượng cho các giải đấu cấp khu vực và quốc gia.

(GLO)- Chiều 29-4, tại sân bóng chuyền Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) diễn ra lễ bế mạc Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). 

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

(GLO)- Không chỉ là sân chơi thể thao, thời gian gần đây, các giải chạy tại Gia Lai đang dần trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn rèn luyện sức khỏe với gây quỹ vì cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.

