Đội tổ dân phố Ngô Gia Tự đoạt giải nhất toàn đoàn Đại hội TDTT phường Bình Định năm 2026

(GLO)- Chiều 24-4, tại sân vận động phường Bình Định đã diễn ra các trận chung kết môn kéo co, bóng đá nam và lễ bế mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường lần thứ I năm 2026.

Môn kéo co tại Đại hội TDTT phường Bình Định năm 2026 thu hút 26 đội đến từ các cơ quan, trường học và các tổ dân phố trên địa bàn tham gia; được chia thành 4 cụm, chọn 2 đội xếp hạng nhất và nhì mỗi cụm vào tứ kết.

Kết quả, đội tổ dân phố Trần Phú đoạt giải nhất, tổ dân phố Thắng Công giành giải nhì, đội Liên quân các trường THPT đoạt giải ba.

Các đội tranh tài sôi nổi ở môn kéo co. Ảnh: H.V

Ở môn bóng đá nam, có 26 đội đến từ các cơ quan, trường học và các tổ dân phố trên địa bàn tham gia; được chia thành 4 cụm, thi đấu vòng tròn một lượt trong cụm, chọn 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi cụm vào tứ kết.

Một pha bóng trong trận chung kết bóng đá nam giữa đội tổ dân phố Ngô Gia Tự (áo vàng) và Liên quân các trường THPT. Ảnh: H.V

Người dân có mặt từ sớm để cổ vũ cho các đội bóng. Ảnh: H.V

Kết quả, đội tổ dân phố Ngô Gia Tự đoạt giải nhất, Liên quân các trường THPT giành giải nhì, tổ dân phố Mai Xuân Thưởng đoạt giải ba.

Đội bóng tổ dân phố Ngô Gia Tự nhận giải nhất môn bóng đá nam. Ảnh: Lê Ngân

Sáng cùng ngày, Ban tổ chức Đại hội TDTT phường đã tổ chức thi đấu môn việt dã, với sự tham gia của 50 VĐV đến từ các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn phường. Các VĐV tranh tài ở 2 nội dung: 3,5 km nam và 2,5 km nữ.

Kết quả, VĐV Hồ Huỳnh Diên (đội Liên quân các trường Tiểu học - THCS Nhơn Phúc) giành giải nhất nội dung 2,5 km nữ; VĐV Lê Tiến Sĩ (đội Liên quân các trường THPT) giành giải nhất nội dung 3,5 km nam. Đội Liên quân các trường Tiểu học - THCS Nhơn Phúc đoạt giải nhất nội dung đồng đội nam nữ.

Các VĐV tranh tài ở nội dung 3,5 km nam môn việt dã. Ảnh: Lê Ngân

Đại hội TDTT phường Bình Định lần thứ I, năm 2026 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 24-4, gồm 4 môn: bi-da, kéo co, chạy việt dã và bóng đá nam (sân 7 người). Đại hội thu hút hơn 600 VĐV thuộc 26 đội đến từ các tổ dân phố, đơn vị, trường học trên địa bàn tham gia.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị đoạt thành tích cao tại Đại hội TDTT phường Bình Định năm 2026. Ảnh: Lê Ngân

Kết thúc các môn thi đấu, Ban tổ chức đã trao giải toàn đoàn cho các đơn vị có tổng điểm cao nhất. Theo đó, giải nhất thuộc về tổ dân phố Ngô Gia Tự, giải nhì thuộc về tổ dân phố Trần Phú, tổ dân phố Mai Xuân Thưởng xếp hạng ba.