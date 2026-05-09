Hơn 500 vận động viên tham dự Đại hội Thể dục thể thao phường Hội Phú lần thứ I

TRẦN THÚY
BÁ BÍNH
(GLO)- Sáng 9-5, tại Trường bắn - Thao trường Pleiku (cũ), UBND phường Hội Phú đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường lần thứ I, năm 2026.

Đại hội TDTT phường Hội Phú lần thứ I thu hút hơn 500 vận động viên của 12 đoàn đến từ 26 tổ dân phố, làng trên địa bàn. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 5 môn thi đấu gồm: bóng đá, điền kinh, đẩy gậy, kéo co và pickleball.

Quang cảnh Lễ khai mạc. Ảnh Bá Bính

Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, Đại hội là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, góp phần lan tỏa sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đây là sân chơi thể thao quần chúng thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, thúc đẩy phong trào TDTT phát triển bền vững từ cơ sở.

Các võ sinh trình diễn võ thuật tại Lễ khai mạc. Ảnh: Bá Bính

Thông qua Đại hội, địa phương đánh giá thực chất chất lượng phong trào TDTT quần chúng, đồng thời phát hiện và tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu và khán giả được thưởng thức các tiết mục đồng diễn dân vũ, võ thuật, múa cồng chiêng, với sự tham gia của hàng trăm võ sinh, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Những bước chạy hướng về cộng đồng

