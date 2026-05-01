28 VĐV Gia Lai tranh tài tại Giải vô địch cờ vua các CLB quốc gia 2026

(GLO)- Từ ngày 30-4 đến 4-5-2026, Giải vô địch cờ vua các câu lạc bộ (CLB) quốc gia 2026 diễn ra tại phường Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) với sự tham gia của 1.358 vận động viên (VĐV) đến từ 30 đơn vị trên toàn quốc.

Tại giải đấu này, đoàn Gia Lai góp mặt với 28 VĐV. Các VĐV thi đấu ở hai môn cờ vua và cờ ASEAN; với 3 nội dung, gồm: cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp.

VĐV cờ vua Gia Lai tập luyện trước thềm Giải vô địch cờ vua các CLB quốc gia 2026. Ảnh: H.V

Các VĐV tranh tài các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam (3 VĐV + 1 dự bị), đồng đội nữ (3 VĐV + 1 dự bị), được chia theo các bảng: bảng truyền thống U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20 (dành cho VĐV chưa từng đạt huy chương tại các giải vô địch quốc gia hoặc quốc tế); bảng tiêu chuẩn U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20; nhóm trung và cao tuổi (35-50 tuổi và từ 51 tuổi trở lên); nhóm vô địch, vô địch đôi nam nữ.

Đối với cờ ASEAN, các kỳ thủ tranh tài ở các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam (3 VĐV + 1 dự bị), đồng đội nữ (3 VĐV + 1 dự bị) và đôi nam - nữ, ở các nhóm tuổi U13, U20 và vô địch.

Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi chuyên nghiệp cho các VĐV, CLB cờ vua trên toàn quốc; khuyến khích giao lưu, học hỏi, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và kỹ năng thi đấu của VĐV; đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện cờ vua trên cả nước phát triển.

Qua đó, Ban Tổ chức đánh giá trình độ các VĐV, chuẩn bị lực lượng tham dự các giải đấu quốc tế trong năm 2026.