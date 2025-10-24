Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Nguyễn Tấn Khang và hành trình cùng niềm đam mê cờ vua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Huy chương vàng (HCV) tại Giải cờ vua học sinh Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khu vực Nam Trung bộ mở rộng năm 2025 là thành quả ý nghĩa đối với Nguyễn Tấn Khang (phường Quy Nhơn Nam). Đây là bước đệm quan trọng giúp em thêm tự tin trên hành trình cùng đam mê cờ vua.

Nguyễn Tấn Khang (lớp 8A10, Trường THCS Quang Trung) là thành viên của câu lạc bộ (CLB) T-Chess. Em đến với bộ môn cờ vua khá tình cờ. Trong một lần xem các bạn thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ năm 2022, Khang nảy sinh tò mò và dần nuôi dưỡng niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn trí tuệ này. Đến kỳ nghỉ hè cùng năm, em quyết định theo học, tập luyện tại CLB T-Chess.

nguyen-tan-khang-co-vua-2.jpg
Tấn Khang giành HCV tại Giải cờ vua CLB T-Chess tranh cúp kiện tướng tương lai năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Sau hơn 3 năm tập luyện, Nguyễn Tấn Khang đã tham gia nhiều giải đấu và gặt hái được những thành tích đáng khích lệ, như: HCĐ Giải vô địch cờ vua các CLB quốc gia năm 2023; HCĐ Giải cờ vua trẻ miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2024; 2 HCB Giải vô địch cờ vua các CLB quốc gia năm 2025; 2 HCB và 1 HCĐ tại Giải cờ vua trẻ miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2025...

nguyen-tan-khang-co-vua-1.jpg
Tấn Khang (ngoài cùng bên phải) giành 2 HCB và 1 HCĐ tại Giải vô địch cờ vua các CLB quốc gia năm 2025. Ảnh: NVCC

Gần nhất, tại Giải cờ vua học sinh Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khu vực Nam Trung bộ mở rộng năm 2025 vừa kết thúc, Khang đã xuất sắc giành tấm HCV đầu tiên ở cấp khu vực.

Chia sẻ về thành quả đạt được sau chuyến thi đấu, Khang cho biết: “Ban đầu, điều lệ giải đấu chỉ dành cho học sinh từ lớp 1-7, sau đó em được bổ sung thi đấu ở bảng khối 8-9. Em đặc biệt vui với kết quả lần này, bởi đây là bảng đấu có tính cạnh tranh cao, với hơn 80 vận động viên tham gia”.

Ở bảng đấu dành cho học sinh lớp 8-9, thách thức lớn nhất với một VĐV lớp 8 như Khang là phải giữ vững tâm lý thi đấu trước nhiều đối thủ hơn hẳn về kinh nghiệm. Bản lĩnh ấy được hình thành từ chính tinh thần cầu tiến và nỗ lực không ngừng trong suốt quá trình em theo đuổi cờ vua.

nguyen-tan-khang-co-vua-3.jpg
Tấm HCV vừa đoạt được là phần thưởng cho nỗ lực và trở thành động lực để Tấn Khang (áo xanh) vươn tới mục tiêu cao hơn. Ảnh: BTC

Chị Nguyễn Thị Thúy Triên-Chủ nhiệm CLB T-Chess-chia sẻ: “Ở Khang, tôi nhìn thấy em có sự kiên trì, thái độ cầu tiến và niềm đam mê thật sự với cờ vua. Thành tích xuất sắc vừa đạt được sẽ là bước đệm để Tấn Khang tiếp tục tiến xa hơn nữa trên con đường chinh phục bộ môn trí tuệ này”.

Ngoài thời gian tập luyện tại CLB, Khang thường xuyên tham gia các ván đấu trực tuyến để rèn luyện thêm kỹ năng. Hầu như ngày nào em cũng dành thời gian lên mạng luyện tập, coi đó là cách để nâng cao phản xạ, tích lũy kinh nghiệm và cọ xát với nhiều đối thủ khác nhau.

Nhắc đến cờ vua, Tấn Khang không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho các tuyển thủ hàng đầu của Việt Nam như: Lê Quang Liêm, Lê Tuấn Minh, Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiên Hải… và đặc biệt là cô giáo Nguyễn Thị Thúy Triên-người trực tiếp hướng dẫn em.

nguyen-tan-khang-co-vua.png
Tấn Khang (thứ 4 từ phải sang) giành HCV cá nhân, nhóm lớp 8-9, tại Giải cờ vua học sinh Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khu vực Nam Trung bộ mở rộng năm 2025. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, gia đình, nhất là mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần và hậu thuẫn lớn nhất giúp em tự tin trên hành trình theo đuổi đam mê cờ vua. Từ những ngày đầu mới làm quen với bộ môn này, em đã tham gia một số giải đấu trong và ngoài tỉnh.

Khang tâm sự: “Khi đó, em chưa đạt thành tích cao, nhưng mẹ luôn khích lệ, động viên em tiếp tục tập luyện và thi đấu. Em sẽ tiếp tục cố gắng, rèn luyện mỗi ngày để có thể theo đuổi đam mê và vươn tới những giải đấu lớn hơn”.

“Dù còn ở độ tuổi học sinh, phải dành nhiều thời gian cho việc học văn hoá, Khang vẫn luôn biết cách cân đối để duy trì việc tập luyện đều đặn và nghiêm túc. Tôi hy vọng không chỉ riêng Khang mà nhiều học sinh khác cũng sẽ chủ động nuôi dưỡng niềm đam mê, phát triển bản thân và lan tỏa tình yêu với bộ môn cờ vua”-chị Thúy Triên chia sẻ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đoàn Gia Lai giành tổng cộng 56 huy chương

Đoàn Gia Lai giành tổng cộng 56 huy chương

(GLO)-Từ ngày 2 đến 5-8, Giải cờ vua trẻ miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần thứ VII - 2025 đã diễn ra tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai). Tại giải đấu này, đoàn vận động viên (VĐV) tỉnh Gia Lai đã giành được tổng cộng 56 huy chương ở các nội dung thi đấu.

Có thể bạn quan tâm

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

Thể thao

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với võ cổ truyền, võ sư Kim Huệ hiện là một trong số ít nữ võ sư lớn tuổi nhất trong tỉnh còn đứng lớp truyền dạy. Võ đường Kim Huệ luôn giữ vững thành tích tốp đầu nội dung quyền thuật trong nhiều giải võ cổ truyền tỉnh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh

Thể thao

(GLO)-Chiều 19-10, trong khuôn khổ vòng 4 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân Việt Yên gặp CLB Bắc Ninh. Dù thi đấu nỗ lực, thầy trò huấn luyện viên Trịnh Duy Quang vẫn phải rời sân trắng tay. 

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

Bóng đá

(GLO)- Không chỉ là người sáng lập và dẫn dắt đội bóng đá nữ Link Coffee, anh Nguyễn Anh Dũng còn trực tiếp huấn luyện kỹ thuật, rèn thể lực và truyền cảm hứng thi đấu bằng tất cả tâm huyết. Nhờ đó, các nữ cầu thủ miền cao nguyên từng bước khẳng định tài năng, đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các VĐV Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Tín hiệu vui cho điền kinh Gia Lai

Thể thao

(GLO)-Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các vận động viên (VĐV) Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc (HCB) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Không chỉ vượt xa mục tiêu ban đầu, kết quả này còn cho thấy những tín hiệu tích cực từ lực lượng VĐV trẻ của tỉnh nhà. 

Boxing Gia Lai cần có thêm nhiều sự đầu tư để hướng tới đấu trường quốc gia.

Boxing Gia Lai cần được đầu tư để phát triển

Thể thao

(GLO)-Tại Giải vô địch boxing toàn quốc năm 2025, đội tuyển boxing Gia Lai đã giành được 1 huy chương vàng (HCV) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Để duy trì thành tích ở đấu trường quốc gia, boxing Gia Lai cần thêm nhiều sự đầu tư.

null