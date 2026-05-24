Sôi nổi ngày hội Bóng đá phong trào AFC - Gia Lai 2026 tại xã Vĩnh Thạnh

(GLO)- Chiều 23-5, trên sân vận động xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai), ngày hội Bóng đá phong trào AFC - Gia Lai năm 2026 diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.

Ngày hội Bóng đá phong trào AFC - Gia Lai năm 2026 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, UBND xã Vĩnh Thạnh tổ chức, thu hút khoảng 200 học sinh trên địa bàn xã, khu vực lân cận cùng các em nhỏ đến từ Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn tham gia.

Các em nhỏ hào hứng tham gia các hoạt động tại Ngày hội Bóng đá phong trào AFC - Gia Lai 2026. Ảnh: H.V

Ngày hội mang đến nhiều hoạt động vui chơi, trò chơi vận động kết hợp rèn luyện kỹ năng bóng đá cơ bản; qua đó giúp các em hình thành thói quen vận động, nâng cao thể chất và trau dồi kỹ năng sống thông qua tập luyện bóng đá.

Tặng quà cho các em thiếu nhi giành chiến thắng các trò chơi. Ảnh: H.V

Đây là hoạt động thường niên do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phát động nhằm thúc đẩy phong trào bóng đá cộng đồng phát triển bền vững, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho thanh thiếu nhi, đồng thời nâng cao nhận thức về rèn luyện sức khỏe và tình yêu bóng đá trong cộng đồng.