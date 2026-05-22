Khối Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội giành giải nhất toàn đoàn Đại hội TDTT Công an tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 22-5, tại Hội trường Công an tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) Công an tỉnh tổ chức bế mạc Đại hội TDTT lần thứ I năm 2026.

Kết thúc các môn thi đấu, đội Khối Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội giành giải nhất toàn đoàn với 246 điểm; Khối Xây dựng lực lượng - hậu cần đoạt giải nhì với 222 điểm; Cụm Thi đua số 9 (Công an phường Hội Phú làm cụm trưởng) xếp thứ ba với 152 điểm.

Trao giải cho các đơn vị đoạt thành tích cao ở nội dung toàn đoàn tại Đại hội TDTT Công an tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Đại hội TDTT Công an tỉnh lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 22-5, thu hút sự tham gia của hơn 1.800 vận động viên (VĐV) là các cán bộ, chiến sĩ đến từ 23 đội thuộc các cụm thi đua trong toàn lực lượng Công an tỉnh.

Các VĐV thi đấu 8 môn gồm: việt dã, bóng chuyền nam, bóng đá nam 7 người, bơi, chiến sĩ Công an khỏe, kéo co, cầu lông và pickleball.​

Đại hội TDTT là dịp đánh giá phong trào rèn luyện TDTT trong toàn lực lượng Công an tỉnh; đồng thời làm cơ sở tuyển chọn những VĐV xuất sắc để bồi dưỡng, tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT do Bộ Công an và tỉnh Gia Lai tổ chức.