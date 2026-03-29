Phường An Phú và xã Đak Đoa khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I

(GLO)- Ngày 28-3, phường An Phú và xã Đak Đoa đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I - 2026.
Tại phường An Phú, Đại hội thu hút gần 250 vận động viên đến từ 11 cụm thuộc 28 thôn, làng, tổ dân phố.
Các vận động viên tranh tài ở 6 môn gồm: bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, đẩy gậy, điền kinh và kéo co.
Cùng ngày, xã Đak Đoa cũng khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I với sự tham gia của khoảng 500 vận động viên đến từ 36 đoàn. Các nội dung thi đấu gồm: pickleball, nhảy bao bố, bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ.
(GLO)- Sáng 22-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Công an tỉnh tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh Tổ quốc năm 2026.
(GLO)- Trong hai đêm 25 và 26-2, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), chương trình “Đêm võ đài Bình Định” lần đầu tiên tổ chức tại phố núi đã để lại nhiều ấn tượng đẹp cho người dân và du khách khu vực phía Tây tỉnh.
(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.
(GLO)- Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, sáng 7-2, UBND xã Vạn Đức (tỉnh Gia Lai) tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ I năm 2026.
(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.
(GLO)- Với sự góp mặt của nhiều đội bóng được đầu tư bài bản về chuyên môn, Giải bóng rổ các câu lạc bộ (CLB) thanh thiếu niên năm 2026 kỳ vọng mang đến những trận đấu chất lượng và phát hiện các nhân tố tiềm năng cho phong trào bóng rổ học đường.
(GLO)- Ngày 24 và 25-1, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Tổ đình Thiên Bình và các nhà tài trợ tổ chức Giải bóng đá truyền thống các tự viện tỉnh Gia Lai - tranh cúp Thiên Bình lần thứ 5, năm 2026.
(GLO)- Trong 2 ngày (3 và 4-1), tại sân vận động Vĩnh Thạnh, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng anh Nguyễn Mậu Thìn và các nhà tài trợ tổ chức Giải bóng đá nam xã Vĩnh Thạnh mở rộng 2026, tranh cúp nhà xe Phúc Lộc.
(GLO)- Không chỉ giúp võ sinh rèn luyện sức khỏe, kỹ năng tự vệ và ý chí kỷ luật, Câu lạc bộ Taekwondo Cao Võ Đường (xã Ia Krêl) còn phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ, trong đó có những gương mặt xuất sắc khi theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp.