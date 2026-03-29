Phường An Phú và xã Đak Đoa khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I

MINH CHÍ

(GLO)- Ngày 28-3, phường An Phú và xã Đak Đoa đã tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I - 2026.

dai-dien-lanh-dao-phuong-an-phu-thuc-hien-nghi-thuc-thap-lua-khai-mac-dai-hoi.jpg
Đại diện lãnh đạo phường An Phú thực hiện nghi thức thắp lửa khai mạc Đại hội. Ảnh: Minh Chí

Tại phường An Phú, Đại hội thu hút gần 250 vận động viên đến từ 11 cụm thuộc 28 thôn, làng, tổ dân phố.

Các vận động viên tranh tài ở 6 môn gồm: bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, đẩy gậy, điền kinh và kéo co.

lanh-dao-phuong-an-phu-trao-co-luu-niem-cho-cac-doan-van-dong-vien-tham-gia-dai-hoi-tdtt-phuong-an-phu-lan-thu-i.jpg
Lãnh đạo phường An Phú trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia Đại hội TDTT lần thứ I. Ảnh: Minh Chí

Cùng ngày, xã Đak Đoa cũng khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I với sự tham gia của khoảng 500 vận động viên đến từ 36 đoàn. Các nội dung thi đấu gồm: pickleball, nhảy bao bố, bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ.

man-dong-dien-vo-thuat-tai-dai-hoi-the-duc-the-thao-lan-thu-i-xa-dak-doa.jpg
Màn đồng diễn võ thuật tại Đại hội Thể dục thể thao xã Đak Đoa lần thứ I. Ảnh: Hồng Viên
Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

Nơi mài giũa những “viên ngọc thô” taekwondo

Nơi mài giũa những “viên ngọc thô” taekwondo

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Không chỉ giúp võ sinh rèn luyện sức khỏe, kỹ năng tự vệ và ý chí kỷ luật, Câu lạc bộ Taekwondo Cao Võ Đường (xã Ia Krêl) còn phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ, trong đó có những gương mặt xuất sắc khi theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp.

null