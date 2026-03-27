Gần 1.000 vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao xã Chư Păh

(GLO)- Ngày 26-3, UBND xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I -2026.

Đại hội quy tụ gần 1.000 vận động viên đến từ 25 đoàn thể thao của các tổ dân phố, thôn, làng, cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn.

Các vận động viên tham gia tranh tài 6 môn gồm: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, karatedo và kéo co. Các nội dung thi đấu diễn ra từ ngày 20 đến 30-3.

Đại hội Thể dục thể thao xã Chư Păh nhằm mục tiêu khơi dậy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe phục vụ lao động, học tập và công tác. Đây cũng là dịp để địa phương tuyển chọn lực lượng tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I -2026.