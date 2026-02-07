Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã Vạn Đức tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026

HỒ HẬU
(GLO)- Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, sáng 7-2, UBND xã Vạn Đức (tỉnh Gia Lai) tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ I năm 2026.

Tham dự Lễ khai mạc có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các ban, ngành, đoàn thể; Trưởng các thôn cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân và các vận động viên đến từ các đoàn tham gia Đại hội.

glo-dai-hoi-tdtt-2.jpg

Đại hội Thể dục thể thao xã Vạn Đức lần thứ I năm 2026 được tổ chức từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2026, với sự tham gia của 06 đoàn được ghép từ các thôn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 06 môn thi đấu gồm: Bóng chuyền nam, Bóng chuyền nữ, Bóng đá nam, Cờ tướng, Kéo co và Việt dã.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Đại hội. Ngay sau Lễ khai mạc, các đội bước vào thi đấu môn Bóng chuyền nam thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo Nhân dân.

Thông qua việc tổ chức Đại hội, xã Vạn Đức tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đây là dịp để Nhân dân trong xã giao lưu, thi đấu thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường sức khỏe, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng; đồng thời tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho xã tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

