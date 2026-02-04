Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

MINH CHÍ
(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

cac-tran-dau-dien-ra-soi-noi-hap-dan.jpg
Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Ảnh: Hồng Viên

Ở nội dung nam, 12 đội được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Sau vòng bảng, 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì có thành tích cao nhất giành quyền vào bán kết.

Còn ở nội dung nữ, 7 đội chia thành 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân đến xem, cổ vũ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân.

Kết thúc giải đấu, ở nội dung nam, đội Hà Lòng 1 - Hà Lòng 2 - Cây Điệp xuất sắc giành ngôi vô địch; R’Khương Tleo đạt giải nhì; Blưng giành giải ba; Aluk - Hnap nhận giải khuyến khích.

Ở nội dung nữ, đội Cầu Vàng - R’Khương Tleo - Mrăh giành giải nhất; đội Hà Lòng 1 - Hà Lòng 2 - Cây Điệp đạt giải nhì; Giáo dục giành giải ba; Bot Grek nhận giải khuyến khích.

doi-ha-long-1-ha-long-2-cay-diep-xuat-sac-gianh-ngoi-vo-dich-noi-dung-nam.jpg
Đội Hà Lòng 1 - Hà Lòng 2 - Cây Điệp xuất sắc giành ngôi vô địch nội dung nam. Ảnh: Hồng Viên

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải cá nhân nam, 3 giải cá nhân nữ và 1 giải trọng tài xuất sắc, nhằm ghi nhận tinh thần thi đấu và đóng góp cho sự thành công của giải.

