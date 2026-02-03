Chờ đợi những nhân tố mới ở Giải bóng rổ các CLB thanh thiếu niên năm 2026

(GLO)- Với sự góp mặt của nhiều đội bóng được đầu tư bài bản về chuyên môn, Giải bóng rổ các câu lạc bộ (CLB) thanh thiếu niên năm 2026 kỳ vọng mang đến những trận đấu chất lượng và phát hiện các nhân tố tiềm năng cho phong trào bóng rổ học đường.

Giải bóng rổ các CLB thanh thiếu niên năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 8-2, do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức. Giải đấu có 2 nội dung: 5x5 dành cho khối tiểu học; 3x3 dành cho khối THCS và THPT.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 24 đội bóng đăng ký tham gia, trong đó 11 đội thi đấu nội dung 5x5 và 13 đội thi đấu nội dung 3x3.

Giải đấu là sân chơi thể thao lành mạnh dành cho thanh thiếu niên có chung niềm đam mê bóng rổ; tạo điều kiện để các CLB giao lưu, học hỏi, tăng cường gắn kết; qua đó góp phần phát triển phong trào bóng rổ trên địa bàn tỉnh, phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu.

Tháng 10-2025, Trường THCS Lê Hồng Phong đã tổ chức Giải bóng rổ học sinh khối 6, 7, thu hút sự tham gia sôi nổi của 32 đội bóng trong nhà trường. Giải đấu không chỉ góp phần tạo sân chơi lành mạnh, khơi dậy niềm đam mê thể thao và tinh thần rèn luyện cho học sinh, mà còn là dịp để đánh giá, tuyển chọn những vận động viên có tiềm năng, chuẩn bị lực lượng tham gia Giải bóng rổ các CLB thanh thiếu niên năm 2026.

Sau giải đấu nội bộ, CLB bóng rổ Trường THCS Lê Hồng Phong ra đời, thành lập 2 đội bóng nam thi đấu ở nội dung 3x3 khối THCS. Hơn 1 tháng qua, CLB bóng rổ Trường THCS Lê Hồng Phong đã tập trung tập luyện kỹ lưỡng cho giải đấu. Do đặc thù học tập, các em tranh thủ thời gian tập vào các buổi chiều thứ bảy và chủ nhật hằng tuần nhằm hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thể lực.

Chia sẻ về mục tiêu của đội bóng, anh Bùi Văn Tuấn - Chủ nhiệm CLB, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Lê Hồng Phong, cho biết: “Nội dung nam 3x3 năm nay quy tụ nhiều đội bóng mạnh, vì vậy toàn đội xác định nỗ lực tập luyện nghiêm túc và cố gắng đạt kết quả tốt nhất qua từng trận đấu, hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng. Bên cạnh thành tích, tôi mong các em rèn luyện tinh thần đoàn kết, tự tin, qua đó tạo nền tảng tích cực cho việc học tập và rèn luyện lâu dài”.

Tham gia giải đấu này, CLB LTK (nòng cốt là học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, cùng một số học sinh ở độ tuổi lớn hơn) đăng ký thi đấu ở 2 nội dung nam 3x3 và 5x5. Để chuẩn bị cho giải, các em được chia thành từng nhóm nhỏ, tập trung làm quen với chiến thuật thi đấu và rèn luyện kỹ năng phối hợp cùng đồng đội.

Bên cạnh việc tập luyện cùng các thành viên trong CLB, các em còn tích cực giao lưu, thi đấu với nhiều CLB bóng rổ trong tỉnh. Gần đây nhất, đội đã cọ xát với CLB bóng rổ NDC, CLB bóng rổ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ và CLB bóng rổ YBC, qua đó giúp các em duy trì cảm giác thi đấu và nâng cao sự tự tin trước khi bước vào giải.

Chia sẻ về quá trình tập luyện, em Nguyễn Tân Khoa (lớp 5A, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt) cho biết bản thân ngày càng tự tin hơn khi được tập luyện, giao lưu cùng các anh chị trong và ngoài CLB. “Em sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ hơn nữa để đạt được thành tích cao nhất tại giải đấu sắp tới” - Tân Khoa bày tỏ quyết tâm.

Các vận động viên CLB LTK chăm chỉ tập luyện kỹ thuật dẫn bóng, hoàn thiện kỹ năng thi đấu. Ảnh: H.V

Những năm gần đây, phong trào bóng rổ trong học đường trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Không chỉ gia tăng về số lượng, chất lượng phong trào cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

Một số đơn vị đã chú trọng đầu tư bài bản cho công tác huấn luyện, nâng cao chuyên môn; thường xuyên tổ chức và tham gia giao lưu để các em cọ xát, nâng cao kỹ năng, qua đó hình thành lực lượng nòng cốt có tính chuyên nghiệp hơn.

Các giải đấu bóng rổ cũng thường được tổ chức vào các dịp lễ, Tết, hướng tới mục tiêu trở thành sân chơi thường niên, mang tính chuyên nghiệp, qua đó tạo môi trường rèn luyện và thi đấu bổ ích cho học sinh.

Theo anh Lưu Minh Hiếu - Phó Trưởng Ban Tổ chức giải bóng rổ các CLB thanh thiếu niên năm 2026, bên cạnh sự tham gia của các đơn vị có phong trào sôi nổi, giải đấu năm nay còn ghi nhận sự góp mặt lần đầu của Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến. Bóng rổ đang từng bước lan tỏa trong môi trường học đường khi ngày càng có nhiều đơn vị quan tâm, tổ chức các hoạt động và giải đấu dành cho học sinh. Sự đầu tư đó góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo nên nhiều kỳ vọng đối với mùa giải năm nay.