Hấp dẫn Giải bóng rổ các câu lạc bộ thanh thiếu niên năm 2025

(GLO)- Chiều 9-10, Giải bóng rổ các câu lạc bộ thanh thiếu niên năm 2025 đã khởi tranh, mở màn cho chuỗi hoạt động thuộc Ngày hội văn hóa thể thao thanh niên năm 2025.

Giải diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 10 đến 12-10) tại sân bóng rổ Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, thu hút 7 đội bóng trên địa bàn tỉnh tham gia, gồm: THPT Chuyên Lê Quý Đôn, THPT Trưng Vương, THPT Quốc học Quy Nhơn, THPT Trần Cao Vân, THPT Nguyễn Thái Học, THPT Chi Lăng và liên quân THPT Hùng Vương - THPT Bùi Thị Xuân - THPT iSchool.

Bong-ro
Các đội tham gia giải đấu. Ảnh: H.V

Các đội được chia thành 2 bảng (bảng A có 4 đội, bảng B có 3 đội), chọn 2 đội nhất và nhì mỗi bảng vào bán kết.

bong-ro1.jpg
Ngay từ những trận đấu đầu tiên, các đội đã thi đấu hết mình, cống hiến những pha bóng hấp dẫn và kịch tính. Ảnh: H.V
bong-ro.jpg
Liên quân Trường THPT Hùng Vương - THPT Bùi Thị Xuân - THPT iSchool (áo đỏ) cùng đội Trường THPT Chi Lăng là những cái tên lần đầu góp mặt tại giải đấu. Ảnh: H.V
giai-bong-ro-cac-cau-lac-bo-thanh-thieu-nien-nam-2025-khoi-tranh.jpg
Đội hình trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết của các đội đã thổi bùng bầu không khí thi đấu sôi nổi trên sân. Ảnh: H.V

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2025); đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường tinh thần đoàn kết và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp.

