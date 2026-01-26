Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam

(GLO)- Chiều 25-1, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn đã giành chiến thắng kịch tính trước đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ở trận play-off vòng loại khu vực TP Hồ Chí Minh; qua đó giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026.

Mở màn vòng play-off khu vực TP Hồ Chí Minh là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.

Ở những phút đầu tiên của trận đấu, Hồ Ngọc Phát ghi bàn mở tỷ số cho Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Phải đến phút 74 của trận đấu, sau nhiều nỗ lực ép sân, đội bóng của huấn luyện viên Thái Bình Thuận mới tìm được bàn gỡ hòa do công của A Lâm Kỳ, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Dù phải thi đấu xa nhà, các cầu thủ của đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn (áo đỏ) vẫn thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm và bản lĩnh. Ảnh: Báo Thanh Niên

Sau 90 phút thi đấu chính thức, 2 đội hòa nhau với tỷ số 1-1, buộc phải phân định trên chấm luân lưu.

Thi đấu tự tin, các cầu thủ của Trường Đại học Quy Nhơn đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3 trên chấm 11 m. Qua đó, đội bóng của huấn luyện viên Thái Bình Thuận chính thức giành suất vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026.

Khép lại trận play-off đầu tiên của vòng loại khu vực TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quy Nhơn giành chiến thắng, qua đó giành suất vào vòng chung kết. Ảnh: Báo Thanh Niên

Dự kiến, vòng chung kết diễn ra từ 7 đến 22-3-2026 tại sân vận động Trường Đại học Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).