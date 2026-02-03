Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

14 đội bóng tranh tài tại Giải bóng đá mini 5 người Cúp Mùa xuân (mở rộng) xã Đak Đoa

MINH CHÍ
(GLO)- Ngày 3-2, UBND xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khai mạc Giải bóng đá Cúp Mùa xuân (mở rộng) năm 2026 với sự tham gia của 14 đội bóng đến từ các cơ quan, đơn vị và các thôn, làng trên địa bàn.

ban-to-chuc-trao-co-luu-niem-cho-cac-doi-bong.jpg
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội bóng. Ảnh Hồng Viên

Các đội được chia thành 4 bảng (A, B, C, D), thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Kết thúc vòng bảng, 2 đội đứng nhất và nhì mỗi bảng sẽ bước vào tranh tài tại vòng tứ kết.

Tại trận đấu khai mạc giải, đội DC70 đã giành chiến thắng ấn tượng 6-1 trước đội Plei Trek.

cau-thu-cac-doi-thi-dau-soi-noi-tai-giai-bong-da-mini-5-nguoi-cup-mua-xuan-nam-2026-3005.jpg
Cầu thủ các đội thi đấu sôi nổi tại Giải bóng đá mini 5 người Cúp Mùa xuân năm 2026. Ảnh: Hồng Viên

Giải bóng đá mini 5 người Cúp Mùa xuân (mở rộng) xã Đak Đoa năm 2026 sẽ bế mạc vào ngày 6-2.

Giải đấu được tổ chức nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), “Mừng Đảng - Mừng Xuân Bính Ngọ” năm 2026; đồng thời hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, góp phần khuyến khích thanh thiếu niên trên địa bàn tích cực tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe.

