Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Thể thao cộng đồng

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Dừng tổ chức Giải leo núi “Chinh phục Đỉnh Đá Trắng” năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ban Tổ chức Giải leo núi “Chinh phục Đỉnh Đá Trắng-Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh” vừa thông báo tạm dừng tổ chức mùa giải 2025 do thời tiết diễn biến xấu.

Theo Ban Tổ chức, những ngày qua, khu vực tổ chức giải xuất hiện mưa lớn kéo dài, nhiều đoạn đường rừng trơn trượt, nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho vận động viên

img-0155.jpg
Dừng tổ chức Giải leo núi “Chinh phục Đỉnh Đá Trắng-Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh” lần thứ III năm 2025. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng địa phương đang dồn toàn lực hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau bão, khó đáp ứng yêu cầu tổ chức Giải leo núi “Chinh phục Đỉnh Đá Trắng-Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh” trong thời điểm này.

Ban Tổ chức cho biết toàn bộ lệ phí đăng ký của vận động viên sẽ được hoàn trả đầy đủ; phương án và thời gian hoàn trả sẽ được thông báo cụ thể trong thông tin tiếp theo.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Thử thách bản thân ở Giải leo núi “Chinh phục đỉnh đá Trắng”

Thử thách bản thân ở Giải leo núi “Chinh phục đỉnh đá Trắng”

(GLO)- Sáng 24-11, gần 230 vận động viên (VĐV) trong và ngoài tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia giải leo núi “Chinh phục đỉnh đá Trắng” năm 2024. Tất cả đã có cơ hội thử thách bản thân ở cung đường đầy khắc nghiệt và tận hưởng không khí của những cánh rừng nguyên sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

Hoàng Tấn Vinh giành huy chương vàng bảng U10 tại Giải ECHEss Open Cup 2025. Ảnh: NVCC

Kỳ thủ nhí Phố núi và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

Thể thao

(GLO)- Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn say sưa với những trò chơi tuổi thơ, cậu bé Hoàng Tấn Vinh lại dành trọn đam mê cho những ván cờ vua đòi hỏi sự tập trung và tư duy chiến lược. 10 tuổi, kỳ thủ nhí Phố núi đã sở hữu cho mình bộ sưu tập giải thưởng trong nước lẫn quốc tế khiến nhiều người nể phục.

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

Thể thao

(GLO)- Ngày 27-9, tại sân Ánh Sáng (số 206/16, đường Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Liên chi đoàn Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức Giải bóng đá mini chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

null