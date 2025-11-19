Dừng tổ chức Giải leo núi “Chinh phục Đỉnh Đá Trắng” năm 2025

Theo Ban Tổ chức, những ngày qua, khu vực tổ chức giải xuất hiện mưa lớn kéo dài, nhiều đoạn đường rừng trơn trượt, nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho vận động viên



Dừng tổ chức Giải leo núi “Chinh phục Đỉnh Đá Trắng-Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh” lần thứ III năm 2025. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng địa phương đang dồn toàn lực hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau bão, khó đáp ứng yêu cầu tổ chức Giải leo núi “Chinh phục Đỉnh Đá Trắng-Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh” trong thời điểm này.

Ban Tổ chức cho biết toàn bộ lệ phí đăng ký của vận động viên sẽ được hoàn trả đầy đủ; phương án và thời gian hoàn trả sẽ được thông báo cụ thể trong thông tin tiếp theo.