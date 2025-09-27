Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hơn 1.100 vận động viên tham gia Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

HUỲNH VỸ
(GLO)-Sáng 27-9, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức khai mạc Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.  

Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

hoi-thao1.jpg
Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên. Ảnh: ĐVCC

Hội thao diễn ra trong 2 ngày (27 và 28-9), với sự tham gia của hơn 1.100 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Các vận động viên thi đấu 2 môn: bóng chuyền nam nữ và kéo co nam nữ.

hoi-thao.jpg
Ban Tổ chức cùng các đơn vị tham gia Hội thao chụp ảnh lưu niệm Ảnh: ĐVCC

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; là dịp để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giao lưu, tăng cường đoàn kết, gắn bó; cổ vũ tinh thần phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

