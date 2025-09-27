Hơn 1.100 vận động viên tham gia Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên. Ảnh: ĐVCC

Hội thao diễn ra trong 2 ngày (27 và 28-9), với sự tham gia của hơn 1.100 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Các vận động viên thi đấu 2 môn: bóng chuyền nam nữ và kéo co nam nữ.

Ban Tổ chức cùng các đơn vị tham gia Hội thao chụp ảnh lưu niệm Ảnh: ĐVCC

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; là dịp để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giao lưu, tăng cường đoàn kết, gắn bó; cổ vũ tinh thần phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.